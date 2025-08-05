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В Тульской области задержали аферистов, обманувших родственников бойца СВО
В Тульской области задержали аферистов, обманувших родственников бойца СВО - РИА Новости, 05.08.2025
В Тульской области задержали аферистов, обманувших родственников бойца СВО
Двух участников преступной группы, подозреваемых в обмане родственников участника СВО, задержали в Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T15:56:00+03:00
2025-08-05T15:56:00+03:00
2025-08-05T15:56:00+03:00
происшествия
тульская область
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ТУЛА, 5 авг – РИА Новости. Двух участников преступной группы, подозреваемых в обмане родственников участника СВО, задержали в Тульской области, сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. "Оперативниками из Киреевска Тульской области при поддержке управления Росгвардии по Тульской области задержаны двое местных жителей 44-х и 40 лет… Жертвой аферистов стали родственники одного из участников СВО, которые передали денежные средства в сумме около 2 миллионов рублей, однако после получения денег прекратили общение со своей жертвой, фактической помощи не оказали", - говорится в сообщении. Уточняется, что фигуранты обещали жертвам помочь бойцу СВО получить привилегии во время несения службы. По данным пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой (ч.4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы.
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происшествия, тульская область, россия, киреевск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Тульская область, Россия, Киреевск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Тульской области задержали аферистов, обманувших родственников бойца СВО
В Тульской области задержали аферистов, обманувших семью бойца СВО на 2 млн руб