https://ria.ru/20250805/adygeya-2033386734.html

СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости

СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости - РИА Новости, 05.08.2025

СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура хочет изъять более сотни объектов недвижимости у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, которого подозревают в коррупции,... РИА Новости, 05.08.2025

2025-08-05T07:06:00+03:00

2025-08-05T07:06:00+03:00

2025-08-05T10:50:00+03:00

краснодар

республика адыгея

генеральная прокуратура рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/05/2033399889_0:799:2047:1950_1920x0_80_0_0_1d2e53ff25b8b001baddefaf4d7e8404.jpg

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генпрокуратура хочет изъять более сотни объектов недвижимости у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, которого подозревают в коррупции, пишет газета "Коммерсантъ".По информации издания, надзорное ведомство подало соответствующий иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Вместе с Траховым за коррупционное правонарушение будет отвечать его сын Рустем, который работает судьей в Прикубанском районном суде Краснодара."Надзор установил, что Аслан Трахов, верша правосудие, в полном объеме не соблюдал, а зачастую просто игнорировал наложенные на него в связи с занимаемой должностью запреты и ограничения", — говорится в статье.Кроме того, Трахов скрывал свое истинное материальное положение, которого, по данным обвинителей, он никак не мог достичь за счет зарплаты."В Генпрокуратуре считают, что поведение Аслана Трахова — это не что иное, как акт коррупции, направленный на капитализацию приобретенных на неподтвержденные доходы активов", — подчеркивается в публикации.Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства всех активов членов семьи Аслана Трахова и связанных с ними людей, а также на взыскании с них денег за уже проданное имущество, полученное коррупционным путем. Суд уже наложил на объекты обеспечительные меры. Как пишет "Коммерсантъ", они оцениваются в более чем два миллиарда рублей.

https://ria.ru/20250805/sud-2033377029.html

https://ria.ru/20250804/sud-2033311904.html

краснодар

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, республика адыгея, генеральная прокуратура рф