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СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости - РИА Новости, 05.08.2025
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07:06 05.08.2025 (обновлено: 10:50 05.08.2025)
https://ria.ru/20250805/adygeya-2033386734.html
СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости
СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости - РИА Новости, 05.08.2025
СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости
Генпрокуратура хочет изъять более сотни объектов недвижимости у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, которого подозревают в коррупции,... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-05T07:06:00+03:00
2025-08-05T10:50:00+03:00
краснодар
республика адыгея
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генпрокуратура хочет изъять более сотни объектов недвижимости у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, которого подозревают в коррупции, пишет газета "Коммерсантъ".По информации издания, надзорное ведомство подало соответствующий иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Вместе с Траховым за коррупционное правонарушение будет отвечать его сын Рустем, который работает судьей в Прикубанском районном суде Краснодара."Надзор установил, что Аслан Трахов, верша правосудие, в полном объеме не соблюдал, а зачастую просто игнорировал наложенные на него в связи с занимаемой должностью запреты и ограничения", — говорится в статье.Кроме того, Трахов скрывал свое истинное материальное положение, которого, по данным обвинителей, он никак не мог достичь за счет зарплаты."В Генпрокуратуре считают, что поведение Аслана Трахова — это не что иное, как акт коррупции, направленный на капитализацию приобретенных на неподтвержденные доходы активов", — подчеркивается в публикации.Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства всех активов членов семьи Аслана Трахова и связанных с ними людей, а также на взыскании с них денег за уже проданное имущество, полученное коррупционным путем. Суд уже наложил на объекты обеспечительные меры. Как пишет "Коммерсантъ", они оцениваются в более чем два миллиарда рублей.
https://ria.ru/20250805/sud-2033377029.html
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краснодар, республика адыгея, генеральная прокуратура рф
Краснодар, Республика Адыгея, Генеральная прокуратура РФ
СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости

"Ъ": генпрокуратура намерена изъять активы у экс-главы Верховного суда Адыгеи

CC BY-SA 4.0 / ALDOR46 / Бывший председатель Верховного Суда Республики Адыгея Аслан Трахов
Бывший председатель Верховного Суда Республики Адыгея Аслан Трахов - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
CC BY-SA 4.0 / ALDOR46 /
Бывший председатель Верховного Суда Республики Адыгея Аслан Трахов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генпрокуратура хочет изъять более сотни объектов недвижимости у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, которого подозревают в коррупции, пишет газета "Коммерсантъ".
По информации издания, надзорное ведомство подало соответствующий иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Вместе с Траховым за коррупционное правонарушение будет отвечать его сын Рустем, который работает судьей в Прикубанском районном суде Краснодара.
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"Надзор установил, что Аслан Трахов, верша правосудие, в полном объеме не соблюдал, а зачастую просто игнорировал наложенные на него в связи с занимаемой должностью запреты и ограничения", — говорится в статье.
Кроме того, Трахов скрывал свое истинное материальное положение, которого, по данным обвинителей, он никак не мог достичь за счет зарплаты.
Генпрокуратуре считают, что поведение Аслана Трахова — это не что иное, как акт коррупции, направленный на капитализацию приобретенных на неподтвержденные доходы активов", — подчеркивается в публикации.
Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства всех активов членов семьи Аслана Трахова и связанных с ними людей, а также на взыскании с них денег за уже проданное имущество, полученное коррупционным путем. Суд уже наложил на объекты обеспечительные меры. Как пишет "Коммерсантъ", они оцениваются в более чем два миллиарда рублей.
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