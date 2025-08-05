СМИ: у экс-главы ВС Адыгеи могут изъять более 100 объектов недвижимости
"Ъ": генпрокуратура намерена изъять активы у экс-главы Верховного суда Адыгеи
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Бывший председатель Верховного Суда Республики Адыгея Аслан Трахов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Генпрокуратура хочет изъять более сотни объектов недвижимости у семьи бывшего главы Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова, которого подозревают в коррупции, пишет газета "Коммерсантъ".
По информации издания, надзорное ведомство подало соответствующий иск в Октябрьский районный суд Краснодара. Вместе с Траховым за коррупционное правонарушение будет отвечать его сын Рустем, который работает судьей в Прикубанском районном суде Краснодара.
"Надзор установил, что Аслан Трахов, верша правосудие, в полном объеме не соблюдал, а зачастую просто игнорировал наложенные на него в связи с занимаемой должностью запреты и ограничения", — говорится в статье.
Кроме того, Трахов скрывал свое истинное материальное положение, которого, по данным обвинителей, он никак не мог достичь за счет зарплаты.
"В Генпрокуратуре считают, что поведение Аслана Трахова — это не что иное, как акт коррупции, направленный на капитализацию приобретенных на неподтвержденные доходы активов", — подчеркивается в публикации.
Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства всех активов членов семьи Аслана Трахова и связанных с ними людей, а также на взыскании с них денег за уже проданное имущество, полученное коррупционным путем. Суд уже наложил на объекты обеспечительные меры. Как пишет "Коммерсантъ", они оцениваются в более чем два миллиарда рублей.