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Зоопарк призвал пожертвовать домашних питомцев на корм хищникам
Зоопарк призвал пожертвовать домашних питомцев на корм хищникам - РИА Новости, 04.08.2025
Зоопарк призвал пожертвовать домашних питомцев на корм хищникам
Зоопарк в датском городе Ольборг обратился к местным жителям с призывом отдать учреждению домашних питомцев для кормления хищников, передает Stern. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:28:00+03:00
2025-08-04T22:28:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зоопарк в датском городе Ольборг обратился к местным жителям с призывом отдать учреждению домашних питомцев для кормления хищников, передает Stern."Если у вас есть здоровое животное, от которого вы по каким-либо причинам хотите отказаться, пожалуйста, пожертвуйте его нам", — говорится в посте на странице зоопарка в Facebook*.Как пишет издание, обученный персонал зоопарка "гуманно убивает домашних животных", прежде чем они идут на съедение.Утверждается, что с начала 2025 года зоопарку отдали уже 137 кроликов, а также других животных, в том числе лошадей.Ранее в июле в зоопарке немецкого Нюрнберга сообщили, что им придется убить нескольких гвинейских павианов, потому что для одного вольера их стало слишком много, и они начали вести себя агрессивно — животные начали наносить друг другу увечья. В течение нескольких лет их безуспешно пытались передать в другие зоопарки. В Германии не впервые убивают животных, которых не смогли пристроить в другие зоопарки: в январе этого года в лейпцигском зоопарке по той же причине застрелили четырех антилоп личи.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250804/lev-2033164413.html
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нюрнберг, германия, дания, в мире, домашние питомцы, дикие животные
Нюрнберг, Германия, Дания, В мире, домашние питомцы, Дикие животные
Зоопарк призвал пожертвовать домашних питомцев на корм хищникам
Stern: зоопарк в Дании призвал пожертвовать домашних питомцев на корм хищникам