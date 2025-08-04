https://ria.ru/20250804/zelandija-2033328030.html

Женщина в Новой Зеландии перевозила ребенка в чемодане

Женщина в Новой Зеландии перевозила ребенка в чемодане - РИА Новости, 04.08.2025

Женщина в Новой Зеландии перевозила ребенка в чемодане

Пассажирка автобуса в Новой Зеландии перевозила ребенка в чемодане, ей предъявлены обвинения, пишет газета New Zealand Herald. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:17:00+03:00

2025-08-04T18:17:00+03:00

2025-08-04T18:17:00+03:00

происшествия

новая зеландия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пассажирка автобуса в Новой Зеландии перевозила ребенка в чемодане, ей предъявлены обвинения, пишет газета New Zealand Herald. В рапорте полиции говорится, что в воскресенье днем правоохранители получили сообщение о женщине, которая попросила открыть багажное отделение во время запланированной остановки в городке Каиваке в северном регионе Нортленд. "Водитель забеспокоился, заметив, что сумка движется… Когда водитель открыл чемодан, они обнаружили двухлетнюю девочку", - сообщил инспектор Саймон Харрисон. Сообщается, что у девочки была повышена температура, но в остальном она не пострадала. Ребенка доставили в больницу для тщательного медицинского обследования. Перевозившая чемодан с девочкой 27-летняя женщина была арестована и обвинена в жестоком обращении с ребенком. Расследование продолжается, и не исключено предъявление новых обвинений, отмечает издание.

https://ria.ru/20250729/sud-2032160190.html

https://ria.ru/20250506/sud-2015240122.html

новая зеландия

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происшествия, новая зеландия