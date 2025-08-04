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Защита сына Демчога обжаловала приговор

Защита сына Демчога обжаловала приговор - РИА Новости, 04.08.2025

Защита сына Демчога обжаловала приговор

Защита сына актера Вадима Демчога, получившего два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:04:00+03:00

2025-08-04T13:04:00+03:00

2025-08-04T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита сына актера Вадима Демчога, получившего два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Ранее суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено 2 года колонии общего режима. Как уточняла ранее столичная прокуратура, 20-летний сын актера помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета". По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы. Вадим Демчог - актёр театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.

https://ria.ru/20250211/soshalskiy-1998521757.html

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