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Защита сына Демчога обжаловала приговор - РИА Новости, 04.08.2025
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Культура
 
13:04 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/zaschita-2033240748.html
Защита сына Демчога обжаловала приговор
Защита сына Демчога обжаловала приговор - РИА Новости, 04.08.2025
Защита сына Демчога обжаловала приговор
Защита сына актера Вадима Демчога, получившего два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:04:00+03:00
2025-08-04T13:04:00+03:00
культура
происшествия
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вадим демчог
московский городской суд
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита сына актера Вадима Демчога, получившего два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы. "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде. Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена. Ранее суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено 2 года колонии общего режима. Как уточняла ранее столичная прокуратура, 20-летний сын актера помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета". По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы. Вадим Демчог - актёр театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.
https://ria.ru/20250211/soshalskiy-1998521757.html
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происшествия, москва, россия, вадим демчог, московский городской суд
Культура, Происшествия, Москва, Россия, Вадим Демчог, Московский городской суд
Защита сына Демчога обжаловала приговор

Защита сына Демчога обжаловала приговор по делу о мошенничестве

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВильям Демчог в суде
Вильям Демчог в суде - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Вильям Демчог в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита сына актера Вадима Демчога, получившего два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
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Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено 2 года колонии общего режима.
Как уточняла ранее столичная прокуратура, 20-летний сын актера помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета".
По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы.
Вадим Демчог - актёр театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.
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КультураПроисшествияМоскваРоссияВадим ДемчогМосковский городской суд
 
 
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