Защита сына Демчога обжаловала приговор
Защита сына Демчога обжаловала приговор по делу о мошенничестве
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыВильям Демчог в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Вильям Демчог в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Защита сына актера Вадима Демчога, получившего два года колонии за телефонное мошенничество в особо крупном размере, обжаловала приговор, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
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Дата ее рассмотрения в Мосгорсуде пока не назначена.
Ранее суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено 2 года колонии общего режима.
Как уточняла ранее столичная прокуратура, 20-летний сын актера помогал телефонным мошенникам похитить 1,8 миллиона рублей у 82-летнего пенсионера, который частями переводил свои сбережения на "безопасные счета".
По данным ведомства, в феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы.
Вадим Демчог - актёр театра, кино и телевидения, сценарист, создатель авторских проектов на радио и телевидении.