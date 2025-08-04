https://ria.ru/20250804/zapad-2033326423.html

Тимошенко обвинила Запад в превращении Украины в колонию

Тимошенко обвинила Запад в превращении Украины в колонию - РИА Новости, 04.08.2025

Тимошенко обвинила Запад в превращении Украины в колонию

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Запад лишает Украину суверенитета и превращает ее в бесправную колонию. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:11:00+03:00

2025-08-04T18:11:00+03:00

2025-08-04T18:11:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко признала, что Запад лишает Украину суверенитета и превращает ее в бесправную колонию. "Западные страны под угрозой отказа в кредитах ввели неприемлемый контроль над украинскими государственными институтами, государственными банками, монополиями, подрывая суверенитет страны. Это жестоко и несправедливо по отношению к стране, которая находится в конфликте", - сказала Тимошенко в интервью британской газете Times. По ее словам, запад превратил Украину "в бесправную колонию", страна "должна оплачивать помощь или кредиты своим суверенитетом". Издание отмечает, что одной из основных причин заявления Тимошенко о рисках для суверенитета Украины стало назначение западных экспертов в группу, которая выбирает кандидатов на важные должности, в том числе в конституционный суд и государственное бюро расследований. По мнению Тимошенко, такая ситуация могла бы быть возможна в "Афганистане или Либерии", но не на Украине. Тимошенко также заявила о "слабости и некомпетентности" украинских властей при Владимире Зеленском, отметив, что это пытаются скрыть некоторые депутаты Верховной рады. Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе назвал унизительным полное отсутствие суверенитета у Украины.

https://ria.ru/20250309/timoshenko-2003880129.html

https://ria.ru/20250106/dubinskiy-1992624426.html

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в мире, украина, россия, юлия тимошенко, владимир зеленский, владимир путин, партия "батькивщина", верховная рада украины