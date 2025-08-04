https://ria.ru/20250804/zapad-2033231103.html

Группировка "Запад" за сутки улучшила положение в зоне СВО

Группировка "Запад" за сутки улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 04.08.2025

Группировка "Запад" за сутки улучшила положение в зоне СВО

Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:25:00+03:00

2025-08-04T12:25:00+03:00

2025-08-04T12:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

александровка (азовский район)

харьковская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное в Харьковской области и Новоселовка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

александровка (азовский район)

харьковская область

донецкая народная республика

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безопасность, александровка (азовский район), харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины