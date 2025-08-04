https://ria.ru/20250804/zapad-2033231103.html
Группировка "Запад" за сутки улучшила положение в зоне СВО
Группировка "Запад" за сутки улучшила положение в зоне СВО - РИА Новости, 04.08.2025
Группировка "Запад" за сутки улучшила положение в зоне СВО
Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:25:00+03:00
2025-08-04T12:25:00+03:00
2025-08-04T12:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
александровка (азовский район)
харьковская область
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям, противник потерял до 225 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сообщении.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Купянск, Александровка, Песчаное в Харьковской области и Новоселовка в Донецкой Народной Республике."Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Уничтожены три склада боеприпасов и пять станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
александровка (азовский район)
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безопасность, александровка (азовский район), харьковская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александровка (Азовский район), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Запад" за сутки улучшила положение в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне действий "Запада" за сутки