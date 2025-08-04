https://ria.ru/20250804/yemen-2033152697.html

Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68

Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68 - РИА Новости, 04.08.2025

Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу миссии Международной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:18:00+03:00

2025-08-04T01:18:00+03:00

2025-08-04T01:18:00+03:00

в мире

йемен

африка

международная организация по миграции

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_9f00e5eadc0b85934cf463da47ca39a4.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу миссии Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттора Эсоева. Ранее агентство Рейтер передавало о 54 погибших со ссылкой на минздрав Йемена. "Судно перевернулось в воскресенье в водах у побережья Йемена, в результате чего погибли 68 африканских мигрантов", - пишет агентство. По его данным, лишь 12 мигрантов выжили после крушения, остальные пропали без вести и считаются погибшими. Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.

https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html

йемен

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, африка, международная организация по миграции