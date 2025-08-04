https://ria.ru/20250804/yemen-2033152697.html
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68 - РИА Новости, 04.08.2025
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68
Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу миссии Международной... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:18:00+03:00
2025-08-04T01:18:00+03:00
2025-08-04T01:18:00+03:00
в мире
йемен
африка
международная организация по миграции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_9f00e5eadc0b85934cf463da47ca39a4.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена достигло 68, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на главу миссии Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттора Эсоева. Ранее агентство Рейтер передавало о 54 погибших со ссылкой на минздрав Йемена. "Судно перевернулось в воскресенье в водах у побережья Йемена, в результате чего погибли 68 африканских мигрантов", - пишет агентство. По его данным, лишь 12 мигрантов выжили после крушения, остальные пропали без вести и считаются погибшими. Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.
https://ria.ru/20250419/kongo-2012214197.html
йемен
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102763/60/1027636091_83:0:1918:1376_1920x0_80_0_0_3e7f5656d7d8743c148d2e09ba31de1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йемен, африка, международная организация по миграции
В мире, Йемен, Африка, Международная организация по миграции
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68
AP: число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене выросло до 68