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В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 04.08.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:35:00+03:00
2025-08-04T23:35:00+03:00
2025-08-04T23:35:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Херсоне", - сообщает издание. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ городе Херсон прогремели взрывы