https://ria.ru/20250804/vzryvy-2033367894.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 04.08.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:35:00+03:00

2025-08-04T23:35:00+03:00

2025-08-04T23:35:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрывы в Херсоне", - сообщает издание. Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, херсон, вооруженные силы украины