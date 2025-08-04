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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 04.08.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T02:17:00+03:00
2025-08-04T02:17:00+03:00
2025-08-04T03:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Взрывы прогремели в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на мэра города Геннадия Труханова. "В Одессе раздались взрывы", — говорится в сообщенииВоздушная тревога в Одессе была объявлена в 01:30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250803/vsu-2033141945.html
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одесса, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы