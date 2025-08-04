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В Ливане пообещали наказать всех виновных в трагедии в Бейруте - РИА Новости, 04.08.2025
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10:26 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vzryv-2033187623.html
В Ливане пообещали наказать всех виновных в трагедии в Бейруте
В Ливане пообещали наказать всех виновных в трагедии в Бейруте - РИА Новости, 04.08.2025
В Ливане пообещали наказать всех виновных в трагедии в Бейруте
Власти Ливана продолжат оказывать давление на все компетентные органы, чтобы каждый, кто причастен к трагедии, предстал перед судом, заявил президент Ливана... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:26:00+03:00
2025-08-04T10:26:00+03:00
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Власти Ливана продолжат оказывать давление на все компетентные органы, чтобы каждый, кто причастен к трагедии, предстал перед судом, заявил президент Ливана Джозеф Аун в своей речи посвященной пятой годовщине взрыва в порту Бейрута. "Государство будет продолжать оказывать давление на все компетентные органы, чтобы каждый виновный предстал перед судом, независимо от своего положения или принадлежности", - сказал Аун "Ливанское государство во всех его институтах обязано установить полную истину, несмотря на сложности и высокие посты, занимаемые подозреваемыми. Закон один для всех", - добавил президент. Президент напомнил, что с момента вступления в должность он пообещал народу Ливана, что привлечение к ответственности виновных в этом тяжком преступлении станет приоритетом, и никто не уйдет от наказания - будь то из-за халатности, небрежности или коррупции. Аун также подчеркнул, что государство "использует все доступные средства, чтобы обеспечить прозрачность и беспристрастность расследования". Как установило следствие, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв более 2700 тон аммиачной селитры (нитрата аммония), ставший одной из крупнейших неядерных катастроф современности. Погибли от 170 до 220 человек, около 6000 получили ранения, десятки тысяч остались без крова. Разрушены были целые жилые кварталы столицы. Судебное расследование в Ливане продолжается, однако до настоящего времени ни одного судебного решения по делу вынесено не было.
https://ria.ru/20250726/livan-2031621422.html
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в мире, ливан, бейрут, джозеф аун
В мире, Ливан, Бейрут, Джозеф Аун
В Ливане пообещали наказать всех виновных в трагедии в Бейруте

Аун: власти Ливана добьются, чтобы причастные к взрыву в Бейруте были наказаны

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Власти Ливана продолжат оказывать давление на все компетентные органы, чтобы каждый, кто причастен к трагедии, предстал перед судом, заявил президент Ливана Джозеф Аун в своей речи посвященной пятой годовщине взрыва в порту Бейрута.
"Государство будет продолжать оказывать давление на все компетентные органы, чтобы каждый виновный предстал перед судом, независимо от своего положения или принадлежности", - сказал Аун
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"Ливанское государство во всех его институтах обязано установить полную истину, несмотря на сложности и высокие посты, занимаемые подозреваемыми. Закон один для всех", - добавил президент.
Президент напомнил, что с момента вступления в должность он пообещал народу Ливана, что привлечение к ответственности виновных в этом тяжком преступлении станет приоритетом, и никто не уйдет от наказания - будь то из-за халатности, небрежности или коррупции.
Аун также подчеркнул, что государство "использует все доступные средства, чтобы обеспечить прозрачность и беспристрастность расследования".
Как установило следствие, 4 августа 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв более 2700 тон аммиачной селитры (нитрата аммония), ставший одной из крупнейших неядерных катастроф современности. Погибли от 170 до 220 человек, около 6000 получили ранения, десятки тысяч остались без крова. Разрушены были целые жилые кварталы столицы.
Судебное расследование в Ливане продолжается, однако до настоящего времени ни одного судебного решения по делу вынесено не было.
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