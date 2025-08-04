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Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах - РИА Новости, 04.08.2025
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15:26 04.08.2025
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Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах
Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах - РИА Новости, 04.08.2025
Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах
Глава Пермского края Дмитрий Махонин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора в сентябре, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:26:00+03:00
2025-08-04T15:26:00+03:00
политика
пермский край
россия
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора в сентябре, сообщает региональный избирком. "Комиссией были проверены документы, представленные на выдвижение и регистрацию, а также сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора РФ. Принято решение о регистрации первого кандидата на должность губернатора Пермского края – Дмитрия Николаевича Махонина", - говорится в сообщении. Уточняется, что все предоставленные Махониным 50 подписей депутатов дум из 43 муниципальных образований региона признаны достоверными, как и другие документы. Избирком продолжает проверочные мероприятия. Решения о регистрации остальных кандидатов будут приняты до 8 августа. Документы на регистрацию кандидатами на должность губернатора подали в июле 10 человек. Выборы губернатора Пермского края пройдут 12, 13 и 14 сентября. Махонин будет участвовать в выборах губернатора во второй раз, в 2020 году он набрал 75,71% голосов.
https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html
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политика, пермский край, россия, дмитрий махонин
Политика, Пермский край, Россия, Дмитрий Махонин
Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах

Первым кандидатом в губернаторы Пермского края стал глава края Дмитрий Махонин

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора в сентябре, сообщает региональный избирком.
"Комиссией были проверены документы, представленные на выдвижение и регистрацию, а также сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора РФ. Принято решение о регистрации первого кандидата на должность губернатора Пермского краяДмитрия Николаевича Махонина", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что все предоставленные Махониным 50 подписей депутатов дум из 43 муниципальных образований региона признаны достоверными, как и другие документы.
Избирком продолжает проверочные мероприятия. Решения о регистрации остальных кандидатов будут приняты до 8 августа.
Документы на регистрацию кандидатами на должность губернатора подали в июле 10 человек. Выборы губернатора Пермского края пройдут 12, 13 и 14 сентября.
Махонин будет участвовать в выборах губернатора во второй раз, в 2020 году он набрал 75,71% голосов.
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