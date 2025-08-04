https://ria.ru/20250804/vybory-2033286955.html

Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах

Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах - РИА Новости, 04.08.2025

Глава Пермского края стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах

Глава Пермского края Дмитрий Махонин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора в сентябре, сообщает региональный избирком. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:26:00+03:00

2025-08-04T15:26:00+03:00

2025-08-04T15:26:00+03:00

политика

пермский край

россия

дмитрий махонин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932664529_0:185:3155:1960_1920x0_80_0_0_c611e2540287bf42fbf8507b459a8813.jpg

ПЕРМЬ, 4 авг - РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин стал первым зарегистрированным кандидатом на выборах губернатора в сентябре, сообщает региональный избирком. "Комиссией были проверены документы, представленные на выдвижение и регистрацию, а также сведения о кандидатурах для наделения полномочиями сенатора РФ. Принято решение о регистрации первого кандидата на должность губернатора Пермского края – Дмитрия Николаевича Махонина", - говорится в сообщении. Уточняется, что все предоставленные Махониным 50 подписей депутатов дум из 43 муниципальных образований региона признаны достоверными, как и другие документы. Избирком продолжает проверочные мероприятия. Решения о регистрации остальных кандидатов будут приняты до 8 августа. Документы на регистрацию кандидатами на должность губернатора подали в июле 10 человек. Выборы губернатора Пермского края пройдут 12, 13 и 14 сентября. Махонин будет участвовать в выборах губернатора во второй раз, в 2020 году он набрал 75,71% голосов.

https://ria.ru/20250804/pushilin-2033257620.html

https://ria.ru/20250804/korporatsiya-2033196710.html

пермский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, пермский край, россия, дмитрий махонин