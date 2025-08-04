https://ria.ru/20250804/vulkan-2033181659.html

Вулкан Крашенинникова на Камчатке снова выбросил пепел

Вулкан Крашенинникова на Камчатке снова выбросил пепел - РИА Новости, 04.08.2025

Вулкан Крашенинникова на Камчатке снова выбросил пепел

Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до четырех километров, сообщил краевой главк МЧС РФ. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T09:48:00+03:00

2025-08-04T09:48:00+03:00

2025-08-04T11:50:00+03:00

происшествия

россия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 4 авг - РИА Новости. Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту до четырех километров, сообщил краевой главк МЧС РФ. Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина 3 августа сообщила РИА Новости, что первое извержение вулкана Крашенинникова спустя 600 лет зафиксировано на Камчатке. "Пепловый выброс произошел 4 августа на высоту до 4000 метров. Высота самого вулкана - 1856 метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что шлейф распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Кроноцкого залива. Населённых пунктов на его пути нет, зарегистрированных туристических групп в районе вулкана тоже нет. В ведомстве подчеркнули, что вулкану Крашенинникова присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, и рекомендовали не посещать окрестности вулкана и не пытаться совершать на него восхождения. Это уже второй пепловый выброс вулкана Крашенинникова в понедельник. Первый поднялся на шесть километров. После сильнейшего землетрясения 30 июля на Камчатке наблюдается активизация вулканов.

https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033174750.html

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Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбрасывает столб пепла Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел второй раз за день – в этот раз на высоту до 4 км, сообщил краевой главк МЧС. Первый пепловый выброс поднялся на 6 км. Кадры публикует директор Фонда защитников природы Шпиленок. Тем временем Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел в третий раз за день. 2025-08-04T09:48 true PT0M20S

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происшествия, россия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области