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ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:04 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033365042.html
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин
Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 10 раз, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:04:00+03:00
2025-08-04T23:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 10 раз, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атак дронов ВСУ по городу ранения получили два человека. Пушлин уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены десять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале. По его данным, в результате вооруженной агрессии украинских войск в понедельник повреждения получили три жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250804/vsu-2033363309.html
горловка
донецкая народная республика
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, 2 человека пострадали

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 10 раз, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атак дронов ВСУ по городу ранения получили два человека. Пушлин уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены десять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале.
По его данным, в результате вооруженной агрессии украинских войск в понедельник повреждения получили три жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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