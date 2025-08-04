https://ria.ru/20250804/vsu-2033365042.html

ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 04.08.2025

ВСУ за сутки десять раз атаковали территорию ДНР, заявил Пушилин

Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 10 раз, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:04:00+03:00

2025-08-04T23:04:00+03:00

2025-08-04T23:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали территорию ДНР 10 раз, применив ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров и ударные беспилотные летательные аппараты, два человека пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие атак дронов ВСУ по городу ранения получили два человека. Пушлин уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены десять вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, ударные БПЛА", - написал глава региона в Telegram-канале. По его данным, в результате вооруженной агрессии украинских войск в понедельник повреждения получили три жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250804/vsu-2033363309.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, иван приходько, вооруженные силы украины, стирол