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ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник
ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник
ВСУ устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности действия своих дронов против жителей Белгородской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:53:00+03:00
2025-08-04T22:53:00+03:00
2025-08-04T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности действия своих дронов против жителей Белгородской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области", - сказал собеседник агентства. За минувшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил ранее глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, за минувшие сутки 24 населенных пункта в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 42 беспилотников, из них 15 дронов были сбиты и подавлены.
https://ria.ru/20250801/kontrnastup-2032688628.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник
ВСУ ставят ретрансляторы для дальности атак дронов в Белгородской области