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ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033364196.html
ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник
ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник
ВСУ устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности действия своих дронов против жителей Белгородской области, сообщил РИА Новости РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:53:00+03:00
2025-08-04T22:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности действия своих дронов против жителей Белгородской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах. "В Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области", - сказал собеседник агентства. За минувшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил ранее глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, за минувшие сутки 24 населенных пункта в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 42 беспилотников, из них 15 дронов были сбиты и подавлены.
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белгородская область
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безопасность, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ устанавливают ретрансляторы у границы с Россией, сообщил источник

ВСУ ставят ретрансляторы для дальности атак дронов в Белгородской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ устанавливают ретрансляторы возле российской границы для увеличения дальности действия своих дронов против жителей Белгородской области, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.
«
Харьковской области возле российской границы ВСУ устанавливают ретрансляторы для увеличения дальности действия своих ударных дронов. Именно благодаря этим устройствам противник может бить в том числе по гражданским объектам и терроризировать местное население Белгородской области", - сказал собеседник агентства.
За минувшие сутки украинские военные атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил ранее глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, за минувшие сутки 24 населенных пункта в девяти районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 42 беспилотников, из них 15 дронов были сбиты и подавлены.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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