https://ria.ru/20250804/vsu-2033363309.html
ВСУ оставили роту в Сумской области без огневой поддержки
ВСУ оставили роту в Сумской области без огневой поддержки - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ оставили роту в Сумской области без огневой поддержки
Военнослужащие 156-й бригады ВСУ остались без огневой поддержки своих подразделений на одном из участков в Сумской области, рассказали РИА Новости в силовых... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:38:00+03:00
2025-08-04T22:38:00+03:00
2025-08-04T22:38:00+03:00
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Военнослужащие 156-й бригады ВСУ остались без огневой поддержки своих подразделений на одном из участков в Сумской области, рассказали РИА Новости в силовых структурах. "Командование 156-й бригады бросило роту военнослужащих на позиции и лишило огневой поддержки. Эвакуация раненых и погибших на данном участке не ведется, рота брошена умирать", - сообщил собеседник агентства.
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сумская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ оставили роту в Сумской области без огневой поддержки
Боевики 156-й бригады ВСУ остались без огневой поддержки