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ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033362930.html
ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита
ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита
Командование ВСУ бросило мобилизованных военнослужащих украинской 158-й бригады на оборону Сумской области в качестве щита для элитных подразделений, рассказали РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:34:00+03:00
2025-08-04T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Командование ВСУ бросило мобилизованных военнослужащих украинской 158-й бригады на оборону Сумской области в качестве щита для элитных подразделений, рассказали РИА Новости в силовых структурах. "Мобилизованных военнослужащих 158-й бригады командование ВСУ использует в качестве "живого щита" для элитных подразделений", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что у украинских военнослужащих нет ротации, и их используют для выполнения самых опасных задач.
https://ria.ru/20250804/vsu-2033342064.html
сумская область
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита

ВСУ бросили мобилизованных 158-й бригады под Сумы в качестве живого щита

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Командование ВСУ бросило мобилизованных военнослужащих украинской 158-й бригады на оборону Сумской области в качестве щита для элитных подразделений, рассказали РИА Новости в силовых структурах.
"Мобилизованных военнослужащих 158-й бригады командование ВСУ использует в качестве "живого щита" для элитных подразделений", - сообщил собеседник агентства.
Он уточнил, что у украинских военнослужащих нет ротации, и их используют для выполнения самых опасных задач.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Украинский военный рассказал о притоке иностранных наемников в ВСУ
Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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