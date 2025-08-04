https://ria.ru/20250804/vsu-2033362930.html

ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита

ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита - РИА Новости, 04.08.2025

ВСУ бросили мобилизованных в Сумскую область в качестве живого щита

Командование ВСУ бросило мобилизованных военнослужащих украинской 158-й бригады на оборону Сумской области в качестве щита для элитных подразделений, рассказали РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:34:00+03:00

2025-08-04T22:34:00+03:00

2025-08-04T22:34:00+03:00

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Командование ВСУ бросило мобилизованных военнослужащих украинской 158-й бригады на оборону Сумской области в качестве щита для элитных подразделений, рассказали РИА Новости в силовых структурах. "Мобилизованных военнослужащих 158-й бригады командование ВСУ использует в качестве "живого щита" для элитных подразделений", - сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что у украинских военнослужащих нет ротации, и их используют для выполнения самых опасных задач.

https://ria.ru/20250804/vsu-2033342064.html

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в мире, сумская область, вооруженные силы украины