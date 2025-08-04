https://ria.ru/20250804/vsu-2033357664.html

Источник рассказал о матери нового командующего воздушными силами ВСУ

Источник рассказал о матери нового командующего воздушными силами ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025

Источник рассказал о матери нового командующего воздушными силами ВСУ

Мать, нового командующего воздушными сила ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, проживала в Белгородской области и скончалась полгода назад, рассказал... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T21:36:00+03:00

2025-08-04T21:36:00+03:00

2025-08-04T21:36:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Мать, нового командующего воздушными сила ВСУ генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко, проживала в Белгородской области и скончалась полгода назад, рассказал источник РИА новости. В воскресенье агентство "РБК-Украина" сообщило, что Владимир Зеленский назначил Кривоножко новым командующим воздушных сил ВСУ. Несколько Telegram-каналов утверждали, что родственники Кривоножко проживают в Шебекинском округе Белгородской области. Источник в органах местного самоуправления подтвердил РИА Новости, что это действительно так, но рассказал, что его мать недавно скончалась. "Мама Анатолия Кривоножко, Прасковья Ефимовна, проживала в Шебекинском округе. Предварительно, она скончалась в декабре 2024-го", - сказал собеседник агентства. До назначения Кривоножко на должность командующего воздушными силами ВСУ занимал генерал-лейтенант Николай Олещук, который был освобождён от своей должности 30 августа прошлого года и которому ранее СК РФ заочно предъявил обвинение в терроризме и объявил в розыск. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.

https://ria.ru/20250803/kiev-2033117039.html

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белгородская область, россия, харьковская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), в мире