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Украинский военный рассказал о притоке иностранных наемников в ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:20 04.08.2025 (обновлено: 08:37 05.08.2025)
https://ria.ru/20250804/vsu-2033342064.html
Украинский военный рассказал о притоке иностранных наемников в ВСУ
Украинский военный рассказал о притоке иностранных наемников в ВСУ - РИА Новости, 05.08.2025
Украинский военный рассказал о притоке иностранных наемников в ВСУ
Ежемесячный приток наемников из 72 стран в ряды ВСУ вырос с 100-150 до 600 человек, при этом ярко представлены военные из Южной Америки - их число достигает... РИА Новости, 05.08.2025
2025-08-04T19:20:00+03:00
2025-08-05T08:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
южная америка
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ежемесячный приток наемников из 72 стран в ряды ВСУ вырос с 100-150 до 600 человек, при этом ярко представлены военные из Южной Америки - их число достигает 40%, сообщил украинский начальник отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами Константин Милевский. &quot;Если в начале (февраля 2022 года – ред.) в ВСУ присоединялись 100-150 иностранцев в месяц, то сейчас эта цифра достигает примерно 600. По состоянию на сегодняшний день, к подразделениям сухопутных войск присоединились в общей сложности более 8 тысяч добровольцев из других стран&quot;, - приводит слова Милевского украинское издание Нromadske.При этом он не исключил, что цифра может быть, по меньшей мере, вдвое больше, если рассматривать все виды вооруженных сил Украины. По его данным, в ВСУ служат иностранцы из 72 стран. "На сегодняшний день около 40% - это исключительно представители Южной Америки", - добавил он. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250102/naemniki-1992293298.html
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в мире, украина, россия, южная америка, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Южная Америка, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал о притоке иностранных наемников в ВСУ

Милевский рассказал, что число иностранцев в ВСУ увеличилось в 4 раза

CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ежемесячный приток наемников из 72 стран в ряды ВСУ вырос с 100-150 до 600 человек, при этом ярко представлены военные из Южной Америки - их число достигает 40%, сообщил украинский начальник отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами Константин Милевский.
«

"Если в начале (февраля 2022 года – ред.) в ВСУ присоединялись 100-150 иностранцев в месяц, то сейчас эта цифра достигает примерно 600. По состоянию на сегодняшний день, к подразделениям сухопутных войск присоединились в общей сложности более 8 тысяч добровольцев из других стран", - приводит слова Милевского украинское издание Нromadske.

При этом он не исключил, что цифра может быть, по меньшей мере, вдвое больше, если рассматривать все виды вооруженных сил Украины. По его данным, в ВСУ служат иностранцы из 72 стран.
"На сегодняшний день около 40% - это исключительно представители Южной Америки", - добавил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЮжная АмерикаМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
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