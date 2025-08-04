Украинский военный рассказал о притоке иностранных наемников в ВСУ
Милевский рассказал, что число иностранцев в ВСУ увеличилось в 4 раза
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Ежемесячный приток наемников из 72 стран в ряды ВСУ вырос с 100-150 до 600 человек, при этом ярко представлены военные из Южной Америки - их число достигает 40%, сообщил украинский начальник отдела координации по вопросам прохождения военной службы иностранцами Константин Милевский.
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"Если в начале (февраля 2022 года – ред.) в ВСУ присоединялись 100-150 иностранцев в месяц, то сейчас эта цифра достигает примерно 600. По состоянию на сегодняшний день, к подразделениям сухопутных войск присоединились в общей сложности более 8 тысяч добровольцев из других стран", - приводит слова Милевского украинское издание Нromadske.
При этом он не исключил, что цифра может быть, по меньшей мере, вдвое больше, если рассматривать все виды вооруженных сил Украины. По его данным, в ВСУ служат иностранцы из 72 стран.
"На сегодняшний день около 40% - это исключительно представители Южной Америки", - добавил он.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.