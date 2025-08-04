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В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви - РИА Новости, 04.08.2025
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17:01 04.08.2025 (обновлено: 17:51 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/vsu-2033309091.html
В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви
В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви - РИА Новости, 04.08.2025
В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви
ВСУ с помощью БПЛА ударили по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области, в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад, сообщил глава российской... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:01:00+03:00
2025-08-04T17:51:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА ударили по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области, в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, нанесли удар по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области. В результате атаки украинского дрона в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад", - написал Ганчев. Он уточнил, что мирные жители не пострадали. "Даже в условиях боевых действий нельзя бить по зданию церкви, которая априори не может быть целью для любого противника. Только бесчувственный и отрёкшийся от веры человек может направить своё оружие на святое место", - добавил он. По данным Ганчева, в ближайшее время сотрудники администрации приступят к восстановлению поврежденных элементов здания.
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в мире, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви

В харьковском селе Новоегоровка беспилотник ударил по зданию церкви

© Фото : Говорит Ганчев/TelegramПоследствия удара ВСУ по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области
Последствия удара ВСУ по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Говорит Ганчев/Telegram
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА ударили по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области, в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале.
"Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, нанесли удар по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области. В результате атаки украинского дрона в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад", - написал Ганчев.
Он уточнил, что мирные жители не пострадали.
«
"Даже в условиях боевых действий нельзя бить по зданию церкви, которая априори не может быть целью для любого противника. Только бесчувственный и отрёкшийся от веры человек может направить своё оружие на святое место", - добавил он.
По данным Ганчева, в ближайшее время сотрудники администрации приступят к восстановлению поврежденных элементов здания.
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В миреХарьковская областьУкраинаВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
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