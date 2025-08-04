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В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви
В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви - РИА Новости, 04.08.2025
В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви
ВСУ с помощью БПЛА ударили по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области, в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад, сообщил глава российской... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:01:00+03:00
2025-08-04T17:01:00+03:00
2025-08-04T17:51:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА ударили по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области, в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, нанесли удар по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области. В результате атаки украинского дрона в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад", - написал Ганчев. Он уточнил, что мирные жители не пострадали. "Даже в условиях боевых действий нельзя бить по зданию церкви, которая априори не может быть целью для любого противника. Только бесчувственный и отрёкшийся от веры человек может направить своё оружие на святое место", - добавил он. По данным Ганчева, в ближайшее время сотрудники администрации приступят к восстановлению поврежденных элементов здания.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Украина, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви
В харьковском селе Новоегоровка беспилотник ударил по зданию церкви