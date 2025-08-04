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В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви

В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви - РИА Новости, 04.08.2025

В Харьковской области беспилотник ударил по зданию церкви

ВСУ с помощью БПЛА ударили по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области, в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад, сообщил глава российской... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:01:00+03:00

2025-08-04T17:01:00+03:00

2025-08-04T17:51:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. ВСУ с помощью БПЛА ударили по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области, в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "Вооруженные формирования Украины, применяя БПЛА, нанесли удар по зданию церкви в селе Новоегоровка Харьковской области. В результате атаки украинского дрона в храме выбиты окна, повреждена кровля и фасад", - написал Ганчев. Он уточнил, что мирные жители не пострадали. "Даже в условиях боевых действий нельзя бить по зданию церкви, которая априори не может быть целью для любого противника. Только бесчувственный и отрёкшийся от веры человек может направить своё оружие на святое место", - добавил он. По данным Ганчева, в ближайшее время сотрудники администрации приступят к восстановлению поврежденных элементов здания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, украина, виталий ганчев, вооруженные силы украины