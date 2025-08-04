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В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"
В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую" - РИА Новости, 04.08.2025
В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи в ЛНР, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:05:00+03:00
2025-08-04T16:05:00+03:00
2025-08-04T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
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луганская народная республика
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стаханов
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи в ЛНР, сообщили в правительстве региона. "Бригада "скорой" с пациентом на борту попала под прицел дрона ВСУ в селе Троицкое под Попасной. Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал рядом с автомобилем "скорой", - процитировали в Telegram-канале правительства министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. Уточняется, что пострадали члены бригады - водитель и два фельдшера. 62-летняя пациентка, которую везли на госпитализацию с острым нарушением мозгового кровообращения, а также сопровождавшая ее дочь, не пострадали. "Повреждения получило и само транспортное средство. Своим ходом "Газель" медиков благополучно доехала до больницы в Стаханове, где всем раненым была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html
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происшествия, луганская народная республика, попасная, стаханов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Попасная, Стаханов, Вооруженные силы Украины
В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"
В ЛНР три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на машину скорой помощи