https://ria.ru/20250804/vsu-2033293294.html

В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"

В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую" - РИА Новости, 04.08.2025

В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"

Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи в ЛНР, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:05:00+03:00

2025-08-04T16:05:00+03:00

2025-08-04T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

попасная

стаханов

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи в ЛНР, сообщили в правительстве региона. "Бригада "скорой" с пациентом на борту попала под прицел дрона ВСУ в селе Троицкое под Попасной. Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал рядом с автомобилем "скорой", - процитировали в Telegram-канале правительства министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. Уточняется, что пострадали члены бригады - водитель и два фельдшера. 62-летняя пациентка, которую везли на госпитализацию с острым нарушением мозгового кровообращения, а также сопровождавшая ее дочь, не пострадали. "Повреждения получило и само транспортное средство. Своим ходом "Газель" медиков благополучно доехала до больницы в Стаханове, где всем раненым была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html

луганская народная республика

попасная

стаханов

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происшествия, луганская народная республика, попасная, стаханов, вооруженные силы украины