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В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую" - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033293294.html
В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"
В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую" - РИА Новости, 04.08.2025
В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи в ЛНР, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:05:00+03:00
2025-08-04T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
попасная
стаханов
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи в ЛНР, сообщили в правительстве региона. "Бригада "скорой" с пациентом на борту попала под прицел дрона ВСУ в селе Троицкое под Попасной. Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал рядом с автомобилем "скорой", - процитировали в Telegram-канале правительства министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко. Уточняется, что пострадали члены бригады - водитель и два фельдшера. 62-летняя пациентка, которую везли на госпитализацию с острым нарушением мозгового кровообращения, а также сопровождавшая ее дочь, не пострадали. "Повреждения получило и само транспортное средство. Своим ходом "Газель" медиков благополучно доехала до больницы в Стаханове, где всем раненым была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250804/kalibry-2033232106.html
луганская народная республика
попасная
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происшествия, луганская народная республика, попасная, стаханов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Попасная, Стаханов, Вооруженные силы Украины
В ЛНР три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на "скорую"

В ЛНР три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ на машину скорой помощи

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи в ЛНР, сообщили в правительстве региона.
"Бригада "скорой" с пациентом на борту попала под прицел дрона ВСУ в селе Троицкое под Попасной. Беспилотник, начиненный взрывчаткой, упал рядом с автомобилем "скорой", - процитировали в Telegram-канале правительства министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.
Уточняется, что пострадали члены бригады - водитель и два фельдшера. 62-летняя пациентка, которую везли на госпитализацию с острым нарушением мозгового кровообращения, а также сопровождавшая ее дочь, не пострадали.
"Повреждения получило и само транспортное средство. Своим ходом "Газель" медиков благополучно доехала до больницы в Стаханове, где всем раненым была оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаПопаснаяСтахановВооруженные силы Украины
 
 
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