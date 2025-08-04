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ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2025
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15:16 04.08.2025 (обновлено: 15:26 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/vsu-2033283346.html
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные атаковали дронами пять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:16:00+03:00
2025-08-04T15:26:00+03:00
происшествия
белгородская область
грайворон
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами пять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Атакам со стороны ВСУ подверглись пять населенных пунктов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Грайворон вражеский дрон ударил по парковке социального объекта… В Валуйском округе село Долгое атаковано FPV-дроном, вследствие чего в частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. В селе Двулучное частное домовладение дважды подверглось атакам дронов", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал о крышу частного дома, еще один частный дом атакован в селе Нечаевка Белгородского района. Все оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
белгородская область
грайворон
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происшествия, белгородская область, грайворон, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Грайворон, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области, пострадавших нет

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 4 августа 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области. 4 августа 2025
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами пять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Атакам со стороны ВСУ подверглись пять населенных пунктов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Грайворон вражеский дрон ударил по парковке социального объекта… В Валуйском округе село Долгое атаковано FPV-дроном, вследствие чего в частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. В селе Двулучное частное домовладение дважды подверглось атакам дронов", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал о крышу частного дома, еще один частный дом атакован в селе Нечаевка Белгородского района. Все оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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17 января, 11:19
 
ПроисшествияБелгородская областьГрайворонШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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