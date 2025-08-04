https://ria.ru/20250804/vsu-2033283346.html

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 04.08.2025

ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные атаковали дронами пять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:16:00+03:00

2025-08-04T15:16:00+03:00

2025-08-04T15:26:00+03:00

происшествия

белгородская область

грайворон

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные атаковали дронами пять населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Атакам со стороны ВСУ подверглись пять населенных пунктов. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В городе Грайворон вражеский дрон ударил по парковке социального объекта… В Валуйском округе село Долгое атаковано FPV-дроном, вследствие чего в частном домовладении посечены кровля, фасад и забор. В селе Двулучное частное домовладение дважды подверглось атакам дронов", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в городе Шебекино дрон сдетонировал о крышу частного дома, еще один частный дом атакован в селе Нечаевка Белгородского района. Все оперативные службы работают на местах, уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

белгородская область

грайворон

шебекино

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, грайворон, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины