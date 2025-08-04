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ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз - РИА Новости, 04.08.2025
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09:24 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033177442.html
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:24:00+03:00
2025-08-04T09:24:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
ракитянский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 42 беспилотников, из них 15 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях и 5 транспортных средствах. "В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке одного беспилотника. Обошлось без последствий. В Валуйском муниципальном округе посёлки Ровное и Уразово, сёла Долгое, Казинка и Кукуевка атакованы 7 беспилотниками… В Волоконовском районе село Новое атаковано FPV-дроном… В Ракитянском районе в поселке Ракитное в результате детонации дрона на парковке коммерческого объекта пострадал мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Грайворонском округе выпущено 15 боеприпасов и нанесены удары 6 беспилотниками, в Краснояружском районе выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 12 БПЛА. "Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий. Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Вознесеновка совершены атаки 7 беспилотников, 6 из которых подавлены. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу с применением 2 артснарядов", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250804/saldo-2033157567.html
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происшествия, белгородская область, украина, ракитянский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Ракитянский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 раз

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramОбломки украинского беспилотника в Белгороде
Обломки украинского беспилотника в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Обломки украинского беспилотника в Белгороде. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более 40 беспилотниками, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 24 населенных пункта в 9 районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 33 снаряда и зафиксированы атаки 42 беспилотников, из них 15 дронов были сбиты и подавлены. За отчетный период различные разрушения выявлены в 5 частных домовладениях и 5 транспортных средствах.
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"В Борисовском районе село Грузское подверглось атаке одного беспилотника. Обошлось без последствий. В Валуйском муниципальном округе посёлки Ровное и Уразово, сёла Долгое, Казинка и Кукуевка атакованы 7 беспилотниками… В Волоконовском районе село Новое атаковано FPV-дроном… В Ракитянском районе в поселке Ракитное в результате детонации дрона на парковке коммерческого объекта пострадал мирный житель", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Грайворонском округе выпущено 15 боеприпасов и нанесены удары 6 беспилотниками, в Краснояружском районе выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 12 БПЛА.
"Над Ровеньским районом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Без последствий. Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет. В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Вознесеновка совершены атаки 7 беспилотников, 6 из которых подавлены. Село Новая Таволжанка подверглось обстрелу с применением 2 артснарядов", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаРакитянский районВячеслав Гладков
 
 
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