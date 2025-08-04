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ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец
Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:08:00+03:00
2025-08-04T05:08:00+03:00
2025-08-04T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" Максим Вахрушев, сообщает Минобороны РФ. "Они ждали (российских военных - ред.), они очень нам радовались, потому что, еще раз говорю, противник их загнал в один блиндаж, ну не блиндаж, подвал, в один подвал и не выпускал их оттуда. Они сидели там долгое время без воды, без еды", - рассказал он. Вахрушев уточнил, что в основном в подвале содержались пожилые люди и одна семейная пара с дочерью примерно 6-7 лет. При этом, по его словам, при эвакуации мирных жителей возникли серьезные проблемы из-за того, что ВСУ обстреливали подвал с мирными жителями. "Надо было продумать план, как их оттуда вывезти более-менее безопасно. Противник начал стрелять по ним ударными дронами и сбросами", - добавил Вахрушев. Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новоукраинка в ДНР 29 июля.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160916.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец
ВСУ держали мирных жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды