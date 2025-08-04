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ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vsu-2033161060.html
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец - РИА Новости, 04.08.2025
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец
Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T05:08:00+03:00
2025-08-04T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" Максим Вахрушев, сообщает Минобороны РФ. "Они ждали (российских военных - ред.), они очень нам радовались, потому что, еще раз говорю, противник их загнал в один блиндаж, ну не блиндаж, подвал, в один подвал и не выпускал их оттуда. Они сидели там долгое время без воды, без еды", - рассказал он. Вахрушев уточнил, что в основном в подвале содержались пожилые люди и одна семейная пара с дочерью примерно 6-7 лет. При этом, по его словам, при эвакуации мирных жителей возникли серьезные проблемы из-за того, что ВСУ обстреливали подвал с мирными жителями. "Надо было продумать план, как их оттуда вывезти более-менее безопасно. Противник начал стрелять по ним ударными дронами и сбросами", - добавил Вахрушев. Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новоукраинка в ДНР 29 июля.
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160916.html
https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160787.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец

ВСУ держали мирных жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" Максим Вахрушев, сообщает Минобороны РФ.
"Они ждали (российских военных - ред.), они очень нам радовались, потому что, еще раз говорю, противник их загнал в один блиндаж, ну не блиндаж, подвал, в один подвал и не выпускал их оттуда. Они сидели там долгое время без воды, без еды", - рассказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Боец рассказал о просьбах жителей окрестностей Часова Яра об эвакуации
05:06
Вахрушев уточнил, что в основном в подвале содержались пожилые люди и одна семейная пара с дочерью примерно 6-7 лет. При этом, по его словам, при эвакуации мирных жителей возникли серьезные проблемы из-за того, что ВСУ обстреливали подвал с мирными жителями.
"Надо было продумать план, как их оттуда вывезти более-менее безопасно. Противник начал стрелять по ним ударными дронами и сбросами", - добавил Вахрушев.
Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новоукраинка в ДНР 29 июля.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Военнослужащие "Центра" рассказали подробности штурма Новоукраинки
05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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