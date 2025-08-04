https://ria.ru/20250804/vsu-2033161060.html

ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец

ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец - РИА Новости, 04.08.2025

ВСУ держали жителей Новоукраинки в подвале без еды и воды, рассказал боец

Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T05:08:00+03:00

2025-08-04T05:08:00+03:00

2025-08-04T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 4 авг - РИА Новости. Украинские военнослужащие держали мирных жителей Новоукраинки в ДНР в подвале без еды и воды, рассказал командир роты Алейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" Максим Вахрушев, сообщает Минобороны РФ. "Они ждали (российских военных - ред.), они очень нам радовались, потому что, еще раз говорю, противник их загнал в один блиндаж, ну не блиндаж, подвал, в один подвал и не выпускал их оттуда. Они сидели там долгое время без воды, без еды", - рассказал он. Вахрушев уточнил, что в основном в подвале содержались пожилые люди и одна семейная пара с дочерью примерно 6-7 лет. При этом, по его словам, при эвакуации мирных жителей возникли серьезные проблемы из-за того, что ВСУ обстреливали подвал с мирными жителями. "Надо было продумать план, как их оттуда вывезти более-менее безопасно. Противник начал стрелять по ним ударными дронами и сбросами", - добавил Вахрушев. Группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Новоукраинка в ДНР 29 июля.

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033160916.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины