https://ria.ru/20250804/vsu-2033158673.html

ВСУ запускают дроны-телохранители для "Бабы-Яги", рассказал боец

ВСУ запускают дроны-телохранители для "Бабы-Яги", рассказал боец - РИА Новости, 04.08.2025

ВСУ запускают дроны-телохранители для "Бабы-Яги", рассказал боец

ВСУ используют дополнительный дрон Mavic для наблюдения и сохранения собственного тяжелого дрона "Баба-Яга", рассказал РИА Новости командир взвода 5-й... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:06:00+03:00

2025-08-04T04:06:00+03:00

2025-08-04T08:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

александр захарченко

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. ВСУ используют дополнительный дрон Mavic для наблюдения и сохранения собственного тяжелого дрона "Баба-Яга", рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки войск "Центр" ВС РФ с позывным "Крис". "Они (ВСУ – ред.) начали использовать дроны Mavic, чтобы наблюдать за движением агродрона ("Баба-Яга" - ред.). То есть, когда мы подлетаем, они видят нас, и сообщают тому расчету, кто управляет агродроном, и начинают улетать", - сказал боец. Он добавил, что данная тактика практически не помогает противнику из-за точности и оснащения бойцов ВС РФ, которые могут догнать тяжелый дрон ВСУ, практически не оставляя ему шансов на спасение. Ранее Минобороны РФ объявило, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й гвардейской общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" полностью освободили от украинских боевиков населенный пункт Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Освобождение Новоэкономического имеет важное стратегическое значение: поселок расположен рядом с ключевыми транспортными артериями, контроль над которыми нарушает логистику ВСУ, отметило министерство. Минобороны добавило, что особую роль в операции сыграли беспилотники, которые не только корректировали огонь, но и перехватывали вражеские тяжелые дроны типа "Баба-Яга".

https://ria.ru/20250804/spetsoperatsiya-2033157006.html

https://ria.ru/20250803/vsu-2033135020.html

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Боец: ВСУ запускают дроны-телохранители для "Бабы-Яги" ВСУ используют дополнительный дрон Mavic для наблюдения и сохранения собственного тяжелого БПЛА "Баба-Яга", рассказал РИА Новости командир взвода 5-й гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии в составе группировки "Центр" с позывным "Крис" 2025-08-04T04:06 true PT0M44S

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россия, донецкая народная республика, александр захарченко, вооруженные силы украины