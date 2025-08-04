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В Кремле опровергли подготовку для встречи Путина и Зеленского

В Кремле опровергли подготовку для встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 04.08.2025

В Кремле опровергли подготовку для встречи Путина и Зеленского

Вся подготовительная работа для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сделана, заявил пресс-секретарь главы российского... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:18:00+03:00

2025-08-04T12:18:00+03:00

2025-08-04T13:12:00+03:00

россия

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Вся подготовительная работа для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не сделана, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков."Вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, возможна ли сейчас встреча Путина и Зеленского и сделана ли подготовительная работа к ней.Ранее Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного - без всяких временных ограничений - мира на Украине.

https://ria.ru/20250801/zelenskiy-2032906353.html

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россия, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, киев, москва