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Украинские военные пожаловались британской газете на власти и технику

Украинские военные пожаловались британской газете на власти и технику - РИА Новости, 04.08.2025

Украинские военные пожаловались британской газете на власти и технику

Украинские военные пожаловались британской газете Times на неспособность властей принять своевременные решения против российских БПЛА и проблемы со сложной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T13:05:00+03:00

2025-08-04T13:05:00+03:00

2025-08-04T13:05:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные пожаловались британской газете Times на неспособность властей принять своевременные решения против российских БПЛА и проблемы со сложной западной техникой. Корреспондент Times пообщался с военнослужащими из подразделения перехвата третьего армейского корпуса ВСУ, которые тестируют американские технологии. "К зиме мы будем видеть тысячи "Шахедов" в день, а наше правительство только сейчас начинает искать решения. Эти решения нужны были еще вчера", - заявил изданию комбат с позывным "Одессит". Газета отмечает, что третий армейский корпус "решил не дожидаться, пока медленные колеса процесса украинских госзакупок начнут вращаться", и согласились проводить испытания для западных оружейных компаний. В частности, сейчас подразделение перехвата тестирует полуавтономные дроны-перехватчики американского стартапа. Однако в скором времени российские беспилотники стали успешно от них "уклоняться". "Мы пытаемся решить эту новую проблему", - заявил украинский военный. Производитель дронов-перехватчиков направил новое оборудование для борьбы с такими маневрами. Газета пишет, что оно не всегда работает гладко. "Чем сложнее техника, тем больше проблем", - сказал изданию "Одессит". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250804/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033054186.html

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в мире, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато