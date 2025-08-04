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Украинские военные пожаловались британской газете на власти и технику
Украинские военные пожаловались британской газете на власти и технику - РИА Новости, 04.08.2025
Украинские военные пожаловались британской газете на власти и технику
Украинские военные пожаловались британской газете Times на неспособность властей принять своевременные решения против российских БПЛА и проблемы со сложной... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T13:05:00+03:00
2025-08-04T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные пожаловались британской газете Times на неспособность властей принять своевременные решения против российских БПЛА и проблемы со сложной западной техникой. Корреспондент Times пообщался с военнослужащими из подразделения перехвата третьего армейского корпуса ВСУ, которые тестируют американские технологии. "К зиме мы будем видеть тысячи "Шахедов" в день, а наше правительство только сейчас начинает искать решения. Эти решения нужны были еще вчера", - заявил изданию комбат с позывным "Одессит". Газета отмечает, что третий армейский корпус "решил не дожидаться, пока медленные колеса процесса украинских госзакупок начнут вращаться", и согласились проводить испытания для западных оружейных компаний. В частности, сейчас подразделение перехвата тестирует полуавтономные дроны-перехватчики американского стартапа. Однако в скором времени российские беспилотники стали успешно от них "уклоняться". "Мы пытаемся решить эту новую проблему", - заявил украинский военный. Производитель дронов-перехватчиков направил новое оборудование для борьбы с такими маневрами. Газета пишет, что оно не всегда работает гладко. "Чем сложнее техника, тем больше проблем", - сказал изданию "Одессит". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250804/chasovyar-1981337707.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Украинские военные пожаловались британской газете на власти и технику
Украинские военные пожаловались британкой газете Times на власти и технику
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Украинские военные пожаловались британской газете Times на неспособность властей принять своевременные решения против российских БПЛА и проблемы со сложной западной техникой.
Корреспондент Times
пообщался с военнослужащими из подразделения перехвата третьего армейского корпуса ВСУ
, которые тестируют американские технологии.
"К зиме мы будем видеть тысячи "Шахедов" в день, а наше правительство только сейчас начинает искать решения. Эти решения нужны были еще вчера", - заявил изданию комбат с позывным "Одессит".
Газета отмечает, что третий армейский корпус "решил не дожидаться, пока медленные колеса процесса украинских госзакупок начнут вращаться", и согласились проводить испытания для западных оружейных компаний. В частности, сейчас подразделение перехвата тестирует полуавтономные дроны-перехватчики американского стартапа. Однако в скором времени российские беспилотники стали успешно от них "уклоняться".
"Мы пытаемся решить эту новую проблему", - заявил украинский военный.
Производитель дронов-перехватчиков направил новое оборудование для борьбы с такими маневрами. Газета пишет, что оно не всегда работает гладко. "Чем сложнее техника, тем больше проблем", - сказал изданию "Одессит".
Россия
считает, что поставки вооружений Украине
мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.