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Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране
Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране - РИА Новости, 04.08.2025
Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране
Сирийские власти разрешили Международной организации по миграции (МОМ) при ООН восстановить официальное присутствие в стране и активизировать свою деятельность, РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T17:33:00+03:00
2025-08-04T17:33:00+03:00
2025-08-04T17:33:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Сирийские власти разрешили Международной организации по миграции (МОМ) при ООН восстановить официальное присутствие в стране и активизировать свою деятельность, говорится в пресс-релизе МОМ. "МОМ ООН приветствует официальное одобрение Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии на восстановление официального присутствия в стране и расширение гуманитарных операций по всей Сирии", - сказано в документе. Организация добавляет, что с 2014 года она действовала только на севере страны. "Мы благодарны за эту поддержку и приветствуем возможность тесно сотрудничать с национальными партнерами для удовлетворения неотложных потребностей и поддержки долгосрочного восстановления. Это решение открывает двери для МОМ и наших партнеров в расширении помощи людям и сообществам, пострадавшим от конфликтов, перемещения населения и связанных с климатом проблем", - заявила генеральный директор МОМ Эми Поп. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, оон
В мире, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, ООН
Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране
Сирия разрешила Международной организации по миграции восстановить присутствие