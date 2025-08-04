https://ria.ru/20250804/vlasti-2033315393.html

Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране

Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране - РИА Новости, 04.08.2025

Сирийские власти разрешили МОМ ООН восстановить присутствие в стране

Сирийские власти разрешили Международной организации по миграции (МОМ) при ООН восстановить официальное присутствие в стране и активизировать свою деятельность, РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T17:33:00+03:00

2025-08-04T17:33:00+03:00

2025-08-04T17:33:00+03:00

в мире

сирия

дамаск (город)

башар асад

ахмед аш-шараа

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg

ЖЕНЕВА, 4 авг - РИА Новости. Сирийские власти разрешили Международной организации по миграции (МОМ) при ООН восстановить официальное присутствие в стране и активизировать свою деятельность, говорится в пресс-релизе МОМ. "МОМ ООН приветствует официальное одобрение Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Сирии на восстановление официального присутствия в стране и расширение гуманитарных операций по всей Сирии", - сказано в документе. Организация добавляет, что с 2014 года она действовала только на севере страны. "Мы благодарны за эту поддержку и приветствуем возможность тесно сотрудничать с национальными партнерами для удовлетворения неотложных потребностей и поддержки долгосрочного восстановления. Это решение открывает двери для МОМ и наших партнеров в расширении помощи людям и сообществам, пострадавшим от конфликтов, перемещения населения и связанных с климатом проблем", - заявила генеральный директор МОМ Эми Поп. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250804/ssha-2033282386.html

https://ria.ru/20250804/glava-2033243912.html

сирия

дамаск (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, дамаск (город), башар асад, ахмед аш-шараа, оон