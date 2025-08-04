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Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит выплату

Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит выплату - РИА Новости, 04.08.2025

Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит выплату

Правительство Самарской области выделит 3 миллиона рублей семье мужчины, погибшего в результате атаки БПЛА в субботу, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T14:42:00+03:00

2025-08-04T14:42:00+03:00

2025-08-04T14:42:00+03:00

самарская область

куйбышевский район

самара

вячеслав федорищев

вооруженные силы украины

происшествия

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САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Самарской области выделит 3 миллиона рублей семье мужчины, погибшего в результате атаки БПЛА в субботу, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. В субботу он сообщал, что в Куйбышевском районе Самары при пожаре от обломков беспилотника ВСУ погиб пожилой мужчина. На момент происшествия он находился в дачном доме. В понедельник губернатор уточнил, что оперативная помощь потребовалась и супруге погибшего. С ней и ее близкими остаются на связи медики, психологи и социальные службы. "Оказываем и финансовую поддержку: сегодня перечисляем 100 тысяч рублей на текущие неотложные нужды. В ближайшее время выделим 3 миллиона рублей семье погибшего, в том числе и на возмещение имущественного ущерба", - написал Федорищев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

куйбышевский район

самара

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Варвара Скокшина

самарская область, куйбышевский район, самара, вячеслав федорищев, вооруженные силы украины, происшествия