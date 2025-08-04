https://ria.ru/20250804/vlasti-2033273633.html
Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит выплату
Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит выплату - РИА Новости, 04.08.2025
Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит выплату
Правительство Самарской области выделит 3 миллиона рублей семье мужчины, погибшего в результате атаки БПЛА в субботу, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T14:42:00+03:00
2025-08-04T14:42:00+03:00
2025-08-04T14:42:00+03:00
самарская область
куйбышевский район
самара
вячеслав федорищев
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
САМАРА, 4 авг - РИА Новости. Правительство Самарской области выделит 3 миллиона рублей семье мужчины, погибшего в результате атаки БПЛА в субботу, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале. В субботу он сообщал, что в Куйбышевском районе Самары при пожаре от обломков беспилотника ВСУ погиб пожилой мужчина. На момент происшествия он находился в дачном доме. В понедельник губернатор уточнил, что оперативная помощь потребовалась и супруге погибшего. С ней и ее близкими остаются на связи медики, психологи и социальные службы. "Оказываем и финансовую поддержку: сегодня перечисляем 100 тысяч рублей на текущие неотложные нужды. В ближайшее время выделим 3 миллиона рублей семье погибшего, в том числе и на возмещение имущественного ущерба", - написал Федорищев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
куйбышевский район
самара
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, куйбышевский район, самара, вячеслав федорищев, вооруженные силы украины, происшествия
Самарская область, Куйбышевский район, Самара, Вячеслав Федорищев, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит выплату
Семья погибшего при атаке БПЛА в Самаре получит три миллиона рублей