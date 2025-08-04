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Эксперт назвал возможную причину переноса визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 04.08.2025
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12:31 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vizit-2033233655.html
Эксперт назвал возможную причину переноса визита Уиткоффа в Москву
Эксперт назвал возможную причину переноса визита Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 04.08.2025
Эксперт назвал возможную причину переноса визита Уиткоффа в Москву
Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву могли перенести из-за недавних сигналов Западу со стороны президента России Владимира Путина,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T12:31:00+03:00
2025-08-04T12:31:00+03:00
в мире
россия
москва
стив уиткофф
владимир путин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву могли перенести из-за недавних сигналов Западу со стороны президента России Владимира Путина, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в пятницу заявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию анонсировал президент США Дональд Трамп 1 августа. Позже в понедельник Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа. "Информация о визите Уиткоффа появилась в пятницу. В этот же день была встреча президентов России и Белоруссии на Валааме, где было много чего передано в мир, в том числе и сигналов за океан. Может быть, визит Уиткоффа перенесен из-за определенных доработок нюансов предстоящего диалога в контексте услышанного от президентов Путина и Лукашенко со святого места", - сказал Мартынов. Он добавил, что Уиткофф является "глазами" и "ушами" Трампа, американский президент доверяет ему лично. "Это его многолетний друг и партнер, доверенный человек. Когда говорит Уиткофф - это практически то же самое, что говорит Трамп. Это (предстоящий визит - ред.) говорит о том, что интенсивный переговорный процесс, пускай в такой форме, идет", - полагает эксперт. Комментируя слова Трампа о возможном введении новых санкций против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, Мартынов отметил, что американскому лидеру "все равно, что говорить". "Везде свои традиции. В Америке такая традиция - там важен не точный смысл и оттенки, а направление. Соответственно, он и действует в рамках своей пиар-программы. Это "кино" не про санкции, не про реальное давление и не про урегулирование на Украине - это про пиар Трампа", - заключил он. Президенты России и Белоруссии в пятницу ответили на вопросы представителей СМИ после посещения храма Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без всяких временных ограничений. Путин также рассказал о серийном производстве "Орешника" и добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
https://ria.ru/20250804/kreml-2033228051.html
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в мире, россия, москва, стив уиткофф, владимир путин
В мире, Россия, Москва, Стив Уиткофф, Владимир Путин
Эксперт назвал возможную причину переноса визита Уиткоффа в Москву

Мартынов: визит Уиткоффа в Москву могли перенести из-за сигналов Путина Западу

© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву могли перенести из-за недавних сигналов Западу со стороны президента России Владимира Путина, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер в пятницу заявил в интервью телеканалу WHO 13 News, что Уиткофф будет в Москве на выходных после визита в Израиль, но визит так и не состоялся. Поездку спецпосланника в Россию анонсировал президент США Дональд Трамп 1 августа. Позже в понедельник Трамп заявил, что Уиткофф может совершить визит в Россию 6 или 7 августа.
Президент Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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"Информация о визите Уиткоффа появилась в пятницу. В этот же день была встреча президентов России и Белоруссии на Валааме, где было много чего передано в мир, в том числе и сигналов за океан. Может быть, визит Уиткоффа перенесен из-за определенных доработок нюансов предстоящего диалога в контексте услышанного от президентов Путина и Лукашенко со святого места", - сказал Мартынов.
Он добавил, что Уиткофф является "глазами" и "ушами" Трампа, американский президент доверяет ему лично.
"Это его многолетний друг и партнер, доверенный человек. Когда говорит Уиткофф - это практически то же самое, что говорит Трамп. Это (предстоящий визит - ред.) говорит о том, что интенсивный переговорный процесс, пускай в такой форме, идет", - полагает эксперт.
Комментируя слова Трампа о возможном введении новых санкций против России, если перемирие на Украине не будет достигнуто в ранее озвученный им срок, Мартынов отметил, что американскому лидеру "все равно, что говорить".
"Везде свои традиции. В Америке такая традиция - там важен не точный смысл и оттенки, а направление. Соответственно, он и действует в рамках своей пиар-программы. Это "кино" не про санкции, не про реальное давление и не про урегулирование на Украине - это про пиар Трампа", - заключил он.
Президенты России и Белоруссии в пятницу ответили на вопросы представителей СМИ после посещения храма Смоленской иконы Божией Матери в Смоленском скиту, где монахи молятся о русских воинах, погибших в разных войнах. Путин заявил, что условия России по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного мира на Украине без всяких временных ограничений. Путин также рассказал о серийном производстве "Орешника" и добавил, что вопрос о его поставке в Белоруссию будет, скорее всего, закрыт в текущем году.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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12:17
 
В миреРоссияМоскваСтив УиткоффВладимир Путин
 
 
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