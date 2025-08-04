https://ria.ru/20250804/vinodelie-2033365709.html

В Севастополе выросла поддержка виноградарства и виноделия

В Севастополе выросла поддержка виноградарства и виноделия - РИА Новости, 04.08.2025

В Севастополе выросла поддержка виноградарства и виноделия

Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:08:00+03:00

2025-08-04T23:08:00+03:00

2025-08-04T23:08:00+03:00

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка региона Наталия Скорюкова. "В этом году поддержка отрасли выросла на 68% по сравнению с 2024 годом и достигла 738 миллионов рублей", — сказала в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя Скорюкова. Всего в 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов выделен 961 миллион рублей. По состоянию на 1 августа средства получили 42 субъекта хозяйствования на общую сумму 730 миллионов рублей, что составляет 76% от запланированного, сообщила она. Субсидии позволили заложить в текущем году 195 гектаров новых виноградников. Общая площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч — в плодоносящем возрасте. В этом году ожидается сбор 28 тысяч тонн винограда, сообщила глава департамента.

https://ria.ru/20250407/nauka-2009335791.html

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь