https://ria.ru/20250804/vinodelie-2033365709.html
В Севастополе выросла поддержка виноградарства и виноделия
В Севастополе выросла поддержка виноградарства и виноделия - РИА Новости, 04.08.2025
В Севастополе выросла поддержка виноградарства и виноделия
Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:08:00+03:00
2025-08-04T23:08:00+03:00
2025-08-04T23:08:00+03:00
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка региона Наталия Скорюкова. "В этом году поддержка отрасли выросла на 68% по сравнению с 2024 годом и достигла 738 миллионов рублей", — сказала в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя Скорюкова. Всего в 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов выделен 961 миллион рублей. По состоянию на 1 августа средства получили 42 субъекта хозяйствования на общую сумму 730 миллионов рублей, что составляет 76% от запланированного, сообщила она. Субсидии позволили заложить в текущем году 195 гектаров новых виноградников. Общая площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч — в плодоносящем возрасте. В этом году ожидается сбор 28 тысяч тонн винограда, сообщила глава департамента.
https://ria.ru/20250407/nauka-2009335791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь
В Севастополе выросла поддержка виноградарства и виноделия
Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла на 68%
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. Поддержка виноградарства и виноделия в Севастополе в 2025 году выросла по сравнению с 2024 годом на 68%, до 738 миллионов рублей, сообщила глава департамента сельского хозяйства и потребительского рынка региона Наталия Скорюкова.
«
"В этом году поддержка отрасли выросла на 68% по сравнению с 2024 годом и достигла 738 миллионов рублей", — сказала в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя
Скорюкова.
Всего в 2025 году на поддержку сельхозпроизводителей из федерального и регионального бюджетов выделен 961 миллион рублей. По состоянию на 1 августа средства получили 42 субъекта хозяйствования на общую сумму 730 миллионов рублей, что составляет 76% от запланированного, сообщила она. Субсидии позволили заложить в текущем году 195 гектаров новых виноградников.
Общая площадь виноградников в Севастополе составляет семь тысяч гектаров, из них пять тысяч — в плодоносящем возрасте. В этом году ожидается сбор 28 тысяч тонн винограда, сообщила глава департамента.