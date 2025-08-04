https://ria.ru/20250804/vengr-2033363112.html

Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ

Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2025

Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ

Киевские власти хотят скрыть дело о смерти закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации и не расследовать его, семья погибшего не... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T22:36:00+03:00

2025-08-04T22:36:00+03:00

2025-08-04T22:36:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Киевские власти хотят скрыть дело о смерти закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации и не расследовать его, семья погибшего не согласна и будет подавать апелляцию, сообщила венгерская газета Magyar Nemzet. Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. "Семья Йожефа Шебештьена подтвердила информацию о том, что Государственное бюро расследований Украины не будет начинать расследование его смерти. Ведомство утверждает, что у них недостаточно данных и нет достаточных доказательств для запуска расследования. Семья сообщила нашему изданию, что они не удовлетворены решением и будут подавать апелляцию", - говорится в сообщении. Ранее на акции памяти Шебештьена у посольства Украины в Будапеште было зачитано его последнее письмо семье, в которой тот описал издевательства со стороны украинских военных. Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.

https://ria.ru/20250725/vengriya-2031304399.html

https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан