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Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2025
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22:36 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/vengr-2033363112.html
Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ
Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2025
Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ
Киевские власти хотят скрыть дело о смерти закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации и не расследовать его, семья погибшего не... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:36:00+03:00
2025-08-04T22:36:00+03:00
в мире
венгрия
украина
будапешт
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Киевские власти хотят скрыть дело о смерти закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации и не расследовать его, семья погибшего не согласна и будет подавать апелляцию, сообщила венгерская газета Magyar Nemzet. Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию. "Семья Йожефа Шебештьена подтвердила информацию о том, что Государственное бюро расследований Украины не будет начинать расследование его смерти. Ведомство утверждает, что у них недостаточно данных и нет достаточных доказательств для запуска расследования. Семья сообщила нашему изданию, что они не удовлетворены решением и будут подавать апелляцию", - говорится в сообщении. Ранее на акции памяти Шебештьена у посольства Украины в Будапеште было зачитано его последнее письмо семье, в которой тот описал издевательства со стороны украинских военных. Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений. Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
https://ria.ru/20250725/vengriya-2031304399.html
https://ria.ru/20250331/siyayrto-2008310109.html
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в мире, венгрия, украина, будапешт, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Венгрия, Украина, Будапешт, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Киев хочет скрыть дело о смерти закарпатского венгра, пишут СМИ

Magyar Nemzet: Киев хочет скрыть гибель закарпатского венгра при мобилизации

© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости
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БУДАПЕШТ, 4 авг - РИА Новости. Киевские власти хотят скрыть дело о смерти закарпатского венгра Йожефа Шебештьена при принудительной мобилизации и не расследовать его, семья погибшего не согласна и будет подавать апелляцию, сообщила венгерская газета Magyar Nemzet.
Ранее Венгрия потребовала от Евросоюза ввести санкции против трех сотрудников минобороны Украины, ответственных за проведение принудительной мобилизации и причастных к убийству закарпатского венгра Йожефа Шебештьена. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что пока этого не произошло, Будапешт запрещает трем военачальникам, включая начальника штаба сухопутных войск, въезд в Венгрию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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«
"Семья Йожефа Шебештьена подтвердила информацию о том, что Государственное бюро расследований Украины не будет начинать расследование его смерти. Ведомство утверждает, что у них недостаточно данных и нет достаточных доказательств для запуска расследования. Семья сообщила нашему изданию, что они не удовлетворены решением и будут подавать апелляцию", - говорится в сообщении.
Ранее на акции памяти Шебештьена у посольства Украины в Будапеште было зачитано его последнее письмо семье, в которой тот описал издевательства со стороны украинских военных.
Газета Magyar Nemzet ранее со ссылкой на родственников погибшего сообщила, что 45-летний Йожеф Шебештьен скончался в больнице спустя три недели после того, как сотрудники военкомата на Украине схватили его на улице, затолкали в микроавтобус, отвезли на призывной пункт и избили металлическими прутьями. Сестра погибшего разместила кадры, на которых украинские военные издеваются над ее братом. МИД Венгрии вызвал посла Украины и потребовал объяснений.
Выступая на радио Kossuth, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна, где сотрудники военкоматов избивают до смерти людей при принудительной мобилизации, не может стать членом Евросоюза.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители украинских властей годами не давали внятного ответа на обвинения в притеснении закарпатских венгров, а сейчас "очень многих" из них мобилизуют в украинские войска, порой "весьма грубыми способами". По его словам, принудительная мобилизация в украинскую армию, в том числе этнических венгров, нарушает права человека, а молчание правозащитных организаций о насильственной мобилизации на Украине и задержании уклонистов на границе позорно.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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В миреВенгрияУкраинаБудапештПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
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