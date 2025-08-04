https://ria.ru/20250804/uscherb-2033285987.html
СК оценил предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область
СК оценил предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 04.08.2025
СК оценил предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область
Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:24:00+03:00
2025-08-04T15:24:00+03:00
2025-08-04T15:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал глава ведомства в интервью "Комсомольской правде".Он добавил, что это промежуточная цифра, оценка причиненного ущерба украинскими боевиками продолжается.
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область
СК оценил предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область
Бастрыкин: ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область превысил 3 миллиарда рублей