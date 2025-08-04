https://ria.ru/20250804/uscherb-2033285987.html

СК оценил предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область

СК оценил предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область - РИА Новости, 04.08.2025

СК оценил предварительный ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область

Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:24:00+03:00

2025-08-04T15:24:00+03:00

2025-08-04T15:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Российские следователи на текущий момент оценили ущерб от преступлений ВСУ в Курской области более чем в три миллиарда рублей, оценка продолжается, заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин."На текущий момент следователи установили ущерб от преступных действий ВСУ в Курской области на сумму более трех миллиардов рублей", - сказал глава ведомства в интервью "Комсомольской правде".Он добавил, что это промежуточная цифра, оценка причиненного ущерба украинскими боевиками продолжается.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033167803.html

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), курская область