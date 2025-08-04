https://ria.ru/20250804/universitety-2033184060.html

Одиннадцать вузов приняли участие в проекте по использованию ИИ в дипломах

Одиннадцать вузов приняли участие в проекте по использованию ИИ в дипломах - РИА Новости, 04.08.2025

Одиннадцать вузов приняли участие в проекте по использованию ИИ в дипломах

Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса" и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подготовки дипломов, сообщили РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:07:00+03:00

2025-08-04T10:07:00+03:00

2025-08-04T10:07:00+03:00

технологии

москва

высшая школа экономики (вшэ)

яндекс

санкт-петербургский университет информационных технологий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса" и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подготовки дипломов, сообщили в пресс-службе "Яндекс Образования". "Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса" и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах. Эксперты "Яндекс Образования" и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ научили студентов и научных руководителей использовать нейросеть YandexGPT в трудоёмких задачах - для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом в процессе подготовки дипломов", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, пилотный проект был запущен в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ, а в 2025 году к нему присоединились ИТМО, КФУ, НГТУ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, Университет правительства Москвы и УрФУ. Так, более 500 студентов гуманитарных и социальных наук, экономики и менеджмента, истории и коммуникаций, филологии, медиа и педагогики освоили ИИ-навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ. В пресс-службе отметили, что на защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли большие языковые модели и как планируют использовать нейросети в будущей работе, а комиссия оценивала способность студентов критически работать с искусственным интеллектом. "Опрос студентов показал, что они обращались к ИИ в первую очередь для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%); 47% студентов применяли ИИ для создания черновиков и написания текста; 45% - для автоматизации обработки данных; 42% - для стилистической корректировки текста", - следует из сообщения. При этом, согласно опросу, представленному пресс-службой "Яндекс Образования", студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не как замену полноценной работы. Так, 45% студентов ИИ помог лишь в некоторых аспектах работы, ещё 34% использовали GPT эпизодически, а на итог работы это не повлияло, 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, и на 4% участников опыт применения ИИ практически не повлиял.

https://ria.ru/20250803/intellekt-2033067476.html

https://ria.ru/20250803/gosduma-2033047761.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, москва, высшая школа экономики (вшэ), яндекс, санкт-петербургский университет информационных технологий