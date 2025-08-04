https://ria.ru/20250804/universitety-2033184060.html
Одиннадцать вузов приняли участие в проекте по использованию ИИ в дипломах
Одиннадцать вузов приняли участие в проекте по использованию ИИ в дипломах - РИА Новости, 04.08.2025
Одиннадцать вузов приняли участие в проекте по использованию ИИ в дипломах
Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса" и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подготовки дипломов, сообщили РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:07:00+03:00
2025-08-04T10:07:00+03:00
2025-08-04T10:07:00+03:00
технологии
москва
высшая школа экономики (вшэ)
яндекс
санкт-петербургский университет информационных технологий
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса" и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подготовки дипломов, сообщили в пресс-службе "Яндекс Образования". "Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса" и НИУ ВШЭ по применению ИИ в дипломах. Эксперты "Яндекс Образования" и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ научили студентов и научных руководителей использовать нейросеть YandexGPT в трудоёмких задачах - для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом в процессе подготовки дипломов", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, пилотный проект был запущен в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ, а в 2025 году к нему присоединились ИТМО, КФУ, НГТУ, ННГУ, СибГМУ, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, Университет правительства Москвы и УрФУ. Так, более 500 студентов гуманитарных и социальных наук, экономики и менеджмента, истории и коммуникаций, филологии, медиа и педагогики освоили ИИ-навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ. В пресс-службе отметили, что на защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли большие языковые модели и как планируют использовать нейросети в будущей работе, а комиссия оценивала способность студентов критически работать с искусственным интеллектом. "Опрос студентов показал, что они обращались к ИИ в первую очередь для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%); 47% студентов применяли ИИ для создания черновиков и написания текста; 45% - для автоматизации обработки данных; 42% - для стилистической корректировки текста", - следует из сообщения. При этом, согласно опросу, представленному пресс-службой "Яндекс Образования", студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не как замену полноценной работы. Так, 45% студентов ИИ помог лишь в некоторых аспектах работы, ещё 34% использовали GPT эпизодически, а на итог работы это не повлияло, 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, и на 4% участников опыт применения ИИ практически не повлиял.
https://ria.ru/20250803/intellekt-2033067476.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, москва, высшая школа экономики (вшэ), яндекс, санкт-петербургский университет информационных технологий
Технологии, Москва, Высшая школа экономики (ВШЭ), Яндекс, Санкт-Петербургский университет информационных технологий
Одиннадцать вузов приняли участие в проекте по использованию ИИ в дипломах
Одиннадцать вузов участвуют в проекте "Яндекса" по использованию ИИ в дипломах
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса" и НИУ ВШЭ по использованию искусственного интеллекта (ИИ) в процессе подготовки дипломов, сообщили в пресс-службе "Яндекс Образования".
"Одиннадцать университетов приняли участие в проекте "Яндекса
" и НИУ ВШЭ
по применению ИИ в дипломах. Эксперты "Яндекс Образования" и факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ научили студентов и научных руководителей использовать нейросеть YandexGPT в трудоёмких задачах - для анализа источников, структурирования информации, визуализации данных и работы с текстом в процессе подготовки дипломов", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, пилотный проект был запущен в 2024 году для студентов НИУ ВШЭ, а в 2025 году к нему присоединились ИТМО
, КФУ
, НГТУ, ННГУ
, СибГМУ
, СКФУ, ТГУ, ТюмГУ, Университет правительства Москвы
и УрФУ
. Так, более 500 студентов гуманитарных и социальных наук, экономики и менеджмента, истории и коммуникаций, филологии, медиа и педагогики освоили ИИ-навыки работы с генеративными моделями и применили их при подготовке дипломных работ.
В пресс-службе отметили, что на защитах студенты рассказывали, в каких именно задачах применяли большие языковые модели и как планируют использовать нейросети в будущей работе, а комиссия оценивала способность студентов критически работать с искусственным интеллектом.
"Опрос студентов показал, что они обращались к ИИ в первую очередь для структурирования текста (60%) и литературного обзора (51%); 47% студентов применяли ИИ для создания черновиков и написания текста; 45% - для автоматизации обработки данных; 42% - для стилистической корректировки текста", - следует из сообщения.
При этом, согласно опросу, представленному пресс-службой "Яндекс Образования", студенты воспринимают ИИ как вспомогательный инструмент, а не как замену полноценной работы. Так, 45% студентов ИИ помог лишь в некоторых аспектах работы, ещё 34% использовали GPT эпизодически, а на итог работы это не повлияло, 17% студентов обращались к ИИ на всех этапах работы, и на 4% участников опыт применения ИИ практически не повлиял.