https://ria.ru/20250804/ultimatum-2033236760.html

США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС, пишут СМИ

США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 04.08.2025

США и Израиль разрабатывают ультиматум ХАМАС, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрабатывают ультиматум палестинскому движению ХАМАС с требованием освободить... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T12:45:00+03:00

2025-08-04T12:45:00+03:00

2025-08-04T12:45:00+03:00

в мире

израиль

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ливан

дональд трамп

биньямин нетаньяху

хамас

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху разрабатывают ультиматум палестинскому движению ХАМАС с требованием освободить заложников и согласиться на разоружение, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на осведомленный источник. Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что Израилю и США могут потребоваться месяцы для подготовки новой сделки с ХАМАС. "Нетаньяху и Трамп, как сообщается, работают над новым предложением, которое предполагает предъявление ультиматума ХАМАС", - говорится в публикации. Согласно условиям ультиматума, ХАМАС должно освободить оставшихся заложников в обмен на освобождение палестинских заключенных и согласиться на условия прекращения боевых действий, включающие разоружение движения. В противном случае израильская армия продолжит свою кампанию, отмечает издание. По словам представителя ХАМАС Махмуда Мардави, движение еще не получило от арабских посредников официального предложения Израиля о возможном соглашении. При этом он отметил, что, несмотря на то, что ХАМАС поддерживает такое соглашение, оно не согласится на разоружение. "Это было нашим требованием с самого начала: прекращение войны, освобождение заключенных и последующие соглашения в секторе Газа - ясная и всеобъемлющая сделка", - завил газете Мардави. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

https://ria.ru/20250804/sdelka-2033151264.html

https://ria.ru/20250804/khamas-2033150960.html

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в мире, израиль, сша, ливан, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас