Посол России рассказал, что могло ждать Донбасс в 2014 году
Посол Боцан-Харченко: Украина могла устроить в Донбассе вторую операцию "Буря"
Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 4 авг – РИА Новости. Киев мог устроить в Донбассе подобное военно-полицейской операции "Буря" в августе 1995 года против Республики Сербская Краина (РСК) в Хорватии, приведшей к изгнанию около 250 тысяч сербов, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости.
"Что касается Донбасса и событий, произошедших в 2014 году и в дальнейшем, наше руководство при рассмотрении возможных сценариев учитывало трагедию, произошедшую в Сербской Краине. Наша позиция была твердой - подобное злодеяние не должно повториться в Донбассе. Ведь киевский режим, пришедший к власти в результате госпереворота, помышлял о "положительном примере Хорватии", как там выражаются, то есть об изгнании народа", - заявил посол России.
По словам дипломата, в 1995 году были варианты урегулирования конфликта переговорным путем, но на Западе "ждали удобного момента, чтобы обвинить сербов в якобы нежелании вести переговоры", а Загреб пользовался поддержкой западных стран и получил от них "зеленый свет" на операцию "Буря".
"Это привело к исходу около 250 тысяч сербов. Было очевидно, что большинство беженцев не вернутся, учитывая военное давление и сложившиеся условия. Сербы потеряли свои исконные территории, на которых они жили веками и создавали Краину как особый регион, существовавший в различные исторические периоды", - отметил глава российского диппредставительства.
Официальный Загреб неоднократно с 2014 года предлагал Киеву свой опыт "реинтеграции территорий". Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной РСК.
В этом году официальный Загреб отмечает годовщину "Бури" дважды. Вооруженные силы Хорватии на крупнейшем военном параде 31 июля показали танки Leopard 2A, которые только предстоит получить от ФРГ, а также вошедшие в строй хорватской армии БМП "Брэдли", истребители Rafale и БПЛА "Байрактар". В смотре участвовали около 3,4 тысячи хорватских военнослужащих, полицейских и ветеранов, 500 боевых и небоевых транспортных средств и 40 различных летательных аппаратов.
В понедельник государственные торжества в Хорватии начались в городе Сплит с вручения наград подразделениям, участвовавшим в "Буре" 30 лет назад. Возглавили церемонию вице-премьер и министр по делам ветеранов Томо Медвед и председатель Сабора (парламента) Гордан Яндрокович.
Во вторник основные государственные торжества "Дня победы и отечественной благодарности" и "Дня хорватских защитников" назначены в Книне в 200 километрах на юг от Загреба – бывшем главном городе Республики Сербская Краина. Там соберется руководство страны и католическое духовенство, ожидается военный парад и различные мероприятия в течение всего дня.
Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны, в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби. В воскресенье вечером сербский президент Александр Вучич, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик, член президиума БиГ от сербов Желька Цвиянович, члены правительств и парламентов Сербии и РС БиГ и патриарх Сербский Порфирий и около 30 тысяч граждан собрались в городе Сремски-Карловцы, чтобы почтить память погибших и напомнить о пострадавших и беженцах.