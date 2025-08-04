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На главу энергетической таможни Украины завели дело - РИА Новости, 04.08.2025
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23:14 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033366152.html
На главу энергетической таможни Украины завели дело
На главу энергетической таможни Украины завели дело - РИА Новости, 04.08.2025
На главу энергетической таможни Украины завели дело
Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по делу о возможном незаконном обогащении главы энергетической таможни Анатолия Комара, сообщает издание... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T23:14:00+03:00
2025-08-04T23:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по делу о возможном незаконном обогащении главы энергетической таможни Анатолия Комара, сообщает издание "Украинская правда". Ранее в понедельник минфин Украины сообщал, что главу энергетической таможни Комара отстранили от работы на время расследования после публикаций в СМИ о роскошном образе жизни, который не мог соответствовать доходам чиновника. Позже государственная таможенная служба Украины сообщила, что приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей. "Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по возможному незаконному обогащению главы энергетической таможни гостаможслужбы Анатолия Комара", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что после начала событий в феврале 2022 года семья чиновника построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, при этом Комар передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.
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в мире, украина, киев, лондон, генеральная прокуратура рф
В мире, Украина, Киев, Лондон, Генеральная прокуратура РФ
На главу энергетической таможни Украины завели дело

На главу энергетической таможни Украины Комара завели дело

© Фото : ГПУЗдание Генеральной прокуратуры Украины
Здание Генеральной прокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : ГПУ
Здание Генеральной прокуратуры Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по делу о возможном незаконном обогащении главы энергетической таможни Анатолия Комара, сообщает издание "Украинская правда".
Ранее в понедельник минфин Украины сообщал, что главу энергетической таможни Комара отстранили от работы на время расследования после публикаций в СМИ о роскошном образе жизни, который не мог соответствовать доходам чиновника. Позже государственная таможенная служба Украины сообщила, что приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей.
"Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по возможному незаконному обогащению главы энергетической таможни гостаможслужбы Анатолия Комара", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Уточняется, что после начала событий в феврале 2022 года семья чиновника построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, при этом Комар передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.
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