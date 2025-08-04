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На главу энергетической таможни Украины завели дело

На главу энергетической таможни Украины завели дело - РИА Новости, 04.08.2025

На главу энергетической таможни Украины завели дело

Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по делу о возможном незаконном обогащении главы энергетической таможни Анатолия Комара, сообщает издание... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T23:14:00+03:00

2025-08-04T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Украины открыла уголовное дело по делу о возможном незаконном обогащении главы энергетической таможни Анатолия Комара, сообщает издание "Украинская правда". Ранее в понедельник минфин Украины сообщал, что главу энергетической таможни Комара отстранили от работы на время расследования после публикаций в СМИ о роскошном образе жизни, который не мог соответствовать доходам чиновника. Позже государственная таможенная служба Украины сообщила, что приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей. "Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство по возможному незаконному обогащению главы энергетической таможни гостаможслужбы Анатолия Комара", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Уточняется, что после начала событий в феврале 2022 года семья чиновника построила имение в элитном пригороде Киева стоимостью 70 миллионов гривен, при этом Комар передвигается на представительском Mercedes S-class, его дочь получает платное образование в Королевском колледже в Лондоне.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032920884.html

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