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Шмыгаль рассказал о новом механизме поддержки Украины США и НАТО - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:15 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033361065.html
Шмыгаль рассказал о новом механизме поддержки Украины США и НАТО
Шмыгаль рассказал о новом механизме поддержки Украины США и НАТО - РИА Новости, 04.08.2025
Шмыгаль рассказал о новом механизме поддержки Украины США и НАТО
США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:15:00+03:00
2025-08-04T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль. По словам Шмыгаля, что эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, страны-члены и партнеры смогут финансировать поставки американского вооружения через добровольные взносы. Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, сша, россия, денис шмыгаль, дональд трамп, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Денис Шмыгаль, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО
Шмыгаль рассказал о новом механизме поддержки Украины США и НАТО

Минобороны Украины: США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины PURL

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДенис Шмыгаль
Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающей быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса, сообщил украинский министр обороны Денис Шмыгаль.
По словам Шмыгаля, что эта инициатива реализуется в рамках договоренностей между Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Целью этого механизма является обеспечение быстрой поставки Украине систем и вооружения, которые в большом количестве можно получить от США", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, страны-члены и партнеры смогут финансировать поставки американского вооружения через добровольные взносы.
Президент США Дональд Трамп ранее рассказал, что Штаты и Евросоюз договорились об отправке американского оружия киевскому режиму, при этом расходы лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По данным СМИ, в Вашингтоне уже настаивают на закупке Германией вдвое больше систем ПВО, чем обговаривалось ранее. Франция, Италия, Чехия, Венгрия и другие государства уже отказались от участия в инициативе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДенис ШмыгальДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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