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В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033360358.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 04.08.2025
В Сумах прогремел взрыв
Взрыв прогремел в понедельник вечером в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T22:02:00+03:00
2025-08-04T22:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сумы
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник вечером в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более трех часов. Официальной информации о взрыве не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250804/vsu-2033342064.html
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в мире, россия, сумы, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Сумы, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник вечером в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Сумской области звучит более трех часов. Официальной информации о взрыве не поступало.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Военнослужащие армии Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Вчера, 19:20
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСумыУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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