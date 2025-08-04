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Платежный баланс Украины в июне показал исторический антирекорд
Платежный баланс Украины в июне показал исторический антирекорд - РИА Новости, 04.08.2025
Платежный баланс Украины в июне показал исторический антирекорд
Платежный баланс Украины в июне 2025 года показал исторический антирекорд с дефицитом в 5,1 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes Ukraine. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:57:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Платежный баланс Украины в июне 2025 года показал исторический антирекорд с дефицитом в 5,1 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes Ukraine. "Ситуация с платежным балансом Украины, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться. В июне зафиксирован исторический антирекорд – минус 5,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Издание отмечает, что такая тенденция была ожидаемой, так как рост торговых дефицитов наблюдался ранее. При этом импорт ускоряется на фоне замедления внутреннего спроса. Государственная служба статистики страны в мае сообщала, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом квартале 2025 года выросло на 57,7% в годовом исчислении - до 8,515 миллиарда долларов с 5,399 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта за три месяца текущего года составил 0,54. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 0,66.
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в мире, украина
Платежный баланс Украины в июне показал исторический антирекорд
Платежный баланс Украины показал антирекорд с дефицитом 5,1 млрд долларов
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Платежный баланс Украины в июне 2025 года показал исторический антирекорд с дефицитом в 5,1 миллиарда долларов, сообщает издание Forbes Ukraine.
"Ситуация с платежным балансом Украины
, фиксирующим разницу между экспортом и импортом, продолжает ухудшаться. В июне зафиксирован исторический антирекорд – минус 5,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Издание отмечает, что такая тенденция была ожидаемой, так как рост торговых дефицитов наблюдался ранее. При этом импорт ускоряется на фоне замедления внутреннего спроса.
Государственная служба статистики страны в мае сообщала, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом квартале 2025 года выросло на 57,7% в годовом исчислении - до 8,515 миллиарда долларов с 5,399 миллиарда долларов. Коэффициент покрытия экспортом импорта за три месяца текущего года составил 0,54. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 0,66.