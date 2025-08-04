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Украинских подростков будут готовить к национальному сопротивлению - РИА Новости, 04.08.2025
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21:24 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033355663.html
Украинских подростков будут готовить к национальному сопротивлению
Украинских подростков будут готовить к национальному сопротивлению - РИА Новости, 04.08.2025
Украинских подростков будут готовить к национальному сопротивлению
Детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку (БОВП), заявил... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:24:00+03:00
2025-08-04T21:24:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку (БОВП), заявил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт. По его словам, подростки с 14 лет будут принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и будут изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах. "Мы сейчас отходим от базовой общевойсковой подготовки. Мы переводим все это в подготовку учащихся к национальному сопротивлению. Цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается с 14 лет", - сказал Хорт в видео, опубликованном в Telegram-канале агентства Укринформ. Кроме того, в вузах отменят базовую военную подготовку, заменив ее обязательными "основами национального сопротивления" для всех без исключения студентов без присвоения военной специальности. Отказ от прохождения грозит исключением из вуза. Хорт добавил, что после завершения учебы в учебных заведениях украинцы обязательно будут проходить базовую военную службу. Он добавил, что уже сейчас на Украине создают центры подготовки "18 - 60+" для всех желающих. Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Украинских подростков будут готовить к национальному сопротивлению

Минобороны Украины: детей будут готовить к национальному сопротивлению с 14 лет

© AP Photo / Efrem LukatskyДень знаний в киевской школе
День знаний в киевской школе - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
День знаний в киевской школе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Детей на Украине будут готовить к "национальному сопротивлению" с 14 лет, в высших учебных заведениях отменят базовую общую военную подготовку (БОВП), заявил и.о. начальника отдела политики национального сопротивления украинского минобороны Игорь Хорт.
По его словам, подростки с 14 лет будут принимать участие в военно-патриотических играх "Сокол" и "Джура" и будут изучать обновленную учебную дисциплину "Защита Украины", которая уже внедряется в школах.
«
"Мы сейчас отходим от базовой общевойсковой подготовки. Мы переводим все это в подготовку учащихся к национальному сопротивлению. Цикл подготовки граждан к национальному сопротивлению начинается с 14 лет", - сказал Хорт в видео, опубликованном в Telegram-канале агентства Укринформ.
Кроме того, в вузах отменят базовую военную подготовку, заменив ее обязательными "основами национального сопротивления" для всех без исключения студентов без присвоения военной специальности. Отказ от прохождения грозит исключением из вуза. Хорт добавил, что после завершения учебы в учебных заведениях украинцы обязательно будут проходить базовую военную службу. Он добавил, что уже сейчас на Украине создают центры подготовки "18 - 60+" для всех желающих.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.
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