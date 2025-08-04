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"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 04.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033355513.html
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 04.08.2025
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине
Украина долго не протянет, так как ситуация на фронте и в рядах ВСУ критическая, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:23:00+03:00
2025-08-04T21:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
ларри джонсон
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина долго не протянет, так как ситуация на фронте и в рядах ВСУ критическая, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они (ВСУ — прим.ред.) на последнем издыхании. Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше", — считает он.Эксперт также подчеркнул роль американского лидера Дональда Трампа в отсутствии прогресса по Украине из-за его заявлений и решений.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20250804/rossiya-2033348310.html
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в мире, украина, россия, москва, ларри джонсон, дональд трамп, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Ларри Джонсон, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), США
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина находится на последнем издыхании

© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera CarcedoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / Anadolu/Diego Herrera Carcedo
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина долго не протянет, так как ситуация на фронте и в рядах ВСУ критическая, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Они (ВСУ — прим.ред.) на последнем издыхании. Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше", — считает он.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
"Россия уже остановилась". В США сделали шокирующее признание
Вчера, 20:10
Эксперт также подчеркнул роль американского лидера Дональда Трампа в отсутствии прогресса по Украине из-за его заявлений и решений.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваЛарри ДжонсонДональд ТрампВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)США
 
 
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