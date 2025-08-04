https://ria.ru/20250804/ukraina-2033355513.html
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине - РИА Новости, 04.08.2025
"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине
Украина долго не протянет, так как ситуация на фронте и в рядах ВСУ критическая, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T21:23:00+03:00
2025-08-04T21:23:00+03:00
2025-08-04T21:23:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украина долго не протянет, так как ситуация на фронте и в рядах ВСУ критическая, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Они (ВСУ — прим.ред.) на последнем издыхании. Я думаю, что по мере приближения конца 2025 года их положение станет еще более безнадежным. Вполне возможно, что они падут гораздо раньше", — считает он.Эксперт также подчеркнул роль американского лидера Дональда Трампа в отсутствии прогресса по Украине из-за его заявлений и решений.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и военной техники. В Москве на это не раз отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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"На последнем издыхании". В США сделали резкое заявление об Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина находится на последнем издыхании