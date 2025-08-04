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Чешская полиция обвинила четырех сограждан в работе на мошенников из Днепра

Чешская полиция обвинила четырех сограждан в работе на мошенников из Днепра - РИА Новости, 04.08.2025

Чешская полиция обвинила четырех сограждан в работе на мошенников из Днепра

Краевая полиция города Пардубице на востоке Чехии обвинила в мошенничестве четырех проживающих на Украине соотечественников, которые по заданию местной... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T20:48:00+03:00

2025-08-04T20:48:00+03:00

2025-08-04T20:48:00+03:00

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ПРАГА, 4 авг – РИА Новости. Краевая полиция города Пардубице на востоке Чехии обвинила в мошенничестве четырех проживающих на Украине соотечественников, которые по заданию местной преступной группировки создали в городе Днепр колл-центр и звонили согражданам в Чехию, выдавая себя за банковских служащих, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь полиции Маркета Яновская. "По заданию украинской преступной группировки завербованные ею четверо граждан Чехии звонили соотечественникам в Чехию, представляясь банковскими служащими, и сообщали о необходимости срочно перевести якобы попавшие под угрозу со стороны мошенников вклады на специальные счета. Некоторые из поверивших этим сообщениям людей потеряли таким образом все свои сбережения. Общая сумма ущерба клиентов чешских банков составила около 15 миллионов крон (около 705 тысяч долларов)", - сказала Яновская. По словам Яновской, чешские граждане, действовавшие в качестве лже-банкиров, были завербованы украинской преступной группировкой через социальные сети. В течение последних недель члены этой ОПГ были задержаны в ходе совместной операции полиции нескольких стран. Те четверо чешских граждан, против которых полиция Пардубицкого края выдвинула обвинение, в ближайшее время будут экстрадированы в Чехию.

https://ria.ru/20250626/moshenniki-2025476918.html

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в мире, чехия, украина, днепр (река)