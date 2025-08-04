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СМИ: экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 04.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:38 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033351667.html
СМИ: экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29
СМИ: экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29 - РИА Новости, 04.08.2025
СМИ: экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29
Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь во вторник даст показания по факту передачи Украине истребителей МиГ-29, сообщило словацкое издание SITA. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:38:00+03:00
2025-08-04T20:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
россия
сергей лавров
нато
миг-29
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БРАТИСЛАВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь во вторник даст показания по факту передачи Украине истребителей МиГ-29, сообщило словацкое издание SITA. "Председатель партии Demokrati ("Демократы") и бывший министр обороны Ярослав Надь 5 августа в полиции будет давать показания по делу о передаче истребителей МиГ-29 за финансовую компенсацию Украине", - сообщило издание со ссылкой на представителя партии. В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам. Правоохранительные органы со своей стороны начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, словакия, россия, сергей лавров, нато, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Россия, Сергей Лавров, НАТО, МиГ-29
СМИ: экс-министр обороны Словакии даст показания по передаче Украине МиГ-29

Экс-министр обороны Словакии Надь даст показания по передаче Украине МиГ-29

© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29 ВВС Украины
Истребитель МиГ-29 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Истребитель МиГ-29 ВВС Украины. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь во вторник даст показания по факту передачи Украине истребителей МиГ-29, сообщило словацкое издание SITA.
"Председатель партии Demokrati ("Демократы") и бывший министр обороны Ярослав Надь 5 августа в полиции будет давать показания по делу о передаче истребителей МиГ-29 за финансовую компенсацию Украине", - сообщило издание со ссылкой на представителя партии.
В конце октября 2024 года Высшее контрольное управление Словакии сообщило, что республика с начала конфликта на Украине оказала Киеву помощь в виде военного материала почти на 700 миллионов евро. В результате этих действий Словакия сама осталась без системы ПВО. По мнению аудиторов, вызывает вопросы и тот факт, могло ли правительство Эдуарда Хегера, технически уже отправленное в отставку, принимать решение о передаче Украине истребителей МиГ-29 и зенитно-ракетного комплекса КУБ стоимостью 500 миллионов евро. Результаты этой проверки были переданы правоохранительным органам.
Правоохранительные органы со своей стороны начали проверку законности оснований, на основе которых власти Словакии передали военную технику Украине в 2022-2023 годах. В ноябре 2024 года глава МВД Матуш Шутай-Эшток сообщил, что расследованием законности передачи военной техники Украине бывшим руководством республики займется специальная следственная группа.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияРоссияСергей ЛавровНАТОМиГ-29
 
 
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