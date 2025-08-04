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На Украине арестовали чиновника за коррупцию при закупках дронов - РИА Новости, 04.08.2025
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20:08 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033348054.html
На Украине арестовали чиновника за коррупцию при закупках дронов
На Украине арестовали чиновника за коррупцию при закупках дронов - РИА Новости, 04.08.2025
На Украине арестовали чиновника за коррупцию при закупках дронов
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что арестовал экс-главу Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая в рамках дела о коррупции при... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T20:08:00+03:00
2025-08-04T20:08:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что арестовал экс-главу Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая в рамках дела о коррупции при закупках дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ. Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщало, что по делу о коррупции при закупках дронов и РЭБ проходят шесть человек. Среди подозреваемых - экс-глава подконтрольной ВСУ части ЛНР, депутат Верховной рады, начальник городской военной администрации, командир военной части Национальной гвардии Украины, бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА, директор предприятия-производителя БПЛА. "Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к бывшему главе Мукачевской РГА меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 10 миллионов гривен (240 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда. НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
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в мире, украина, луганская народная республика, киев, сергей гайдай, алексей кузнецов, владимир зеленский, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины, протесты на украине из-за закона о набу
В мире, Украина, Луганская Народная Республика, Киев, Сергей Гайдай, Алексей Кузнецов, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
На Украине арестовали чиновника за коррупцию при закупках дронов

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал экс-главу Мукачевской РГА Гайдая

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины сообщил, что арестовал экс-главу Мукачевской районной госадминистрации Сергея Гайдая в рамках дела о коррупции при закупках дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ.
Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщало, что по делу о коррупции при закупках дронов и РЭБ проходят шесть человек. Среди подозреваемых - экс-глава подконтрольной ВСУ части ЛНР, депутат Верховной рады, начальник городской военной администрации, командир военной части Национальной гвардии Украины, бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА, директор предприятия-производителя БПЛА.
«
"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к бывшему главе Мукачевской РГА меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 10 миллионов гривен (240 тысяч долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале суда.
НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Верховной рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и РЭБ для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной госадминистрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
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Вчера, 16:39
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаКиевСергей ГайдайАлексей КузнецовВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Верховная Рада УкраиныПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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