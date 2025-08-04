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На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов - РИА Новости, 04.08.2025
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19:41 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033344694.html
На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов
На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов - РИА Новости, 04.08.2025
На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко в виде содержания под... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T19:41:00+03:00
2025-08-04T19:41:00+03:00
украина
киев
луганская народная республика
сергей гайдай
владимир зеленский
вооруженные силы украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен (360 тысяч долларов), сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Марченко подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ. Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщало, что по делу о коррупции при закупках дронов и РЭБ проходят шесть человек. Среди подозреваемых - экс-глава подконтрольной Киеву части ЛНР, депутат Верховной рады, начальник городской военной администрации, командир военной части Национальной гвардии Украины, бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА, директор предприятия-производителя БПЛА. По данным украинского телеканала "Общественное", один из задержанных - владелец предприятия по производству дронов Владислав Марченко. "Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: еще к одному подозреваемому применена мера пресечения. Следователь судья ВАКС ... применил меру пресечения к фактическому бенефициарному владельцу предприятия – производителю БПЛА в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 миллионов гривен (360 тысяч долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
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украина, киев, луганская народная республика, сергей гайдай, владимир зеленский, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), в мире, протесты на украине из-за закона о набу
Украина, Киев, Луганская Народная Республика, Сергей Гайдай, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), В мире, Протесты на Украине из-за закона о НАБУ
На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов

ВАКС Украины арестовал владельца предприятия по производству дронов Марченко

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве
Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен (360 тысяч долларов), сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
Марченко подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ. Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщало, что по делу о коррупции при закупках дронов и РЭБ проходят шесть человек. Среди подозреваемых - экс-глава подконтрольной Киеву части ЛНР, депутат Верховной рады, начальник городской военной администрации, командир военной части Национальной гвардии Украины, бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА, директор предприятия-производителя БПЛА. По данным украинского телеканала "Общественное", один из задержанных - владелец предприятия по производству дронов Владислав Марченко.
"Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: еще к одному подозреваемому применена мера пресечения. Следователь судья ВАКС ... применил меру пресечения к фактическому бенефициарному владельцу предприятия – производителю БПЛА в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 миллионов гривен (360 тысяч долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.
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УкраинаКиевЛуганская Народная РеспубликаСергей ГайдайВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)В миреПротесты на Украине из-за закона о НАБУ
 
 
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