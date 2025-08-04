https://ria.ru/20250804/ukraina-2033344694.html

На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов

На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов - РИА Новости, 04.08.2025

На Украине арестовали владельца предприятия по производству дронов

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко в виде содержания под... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:41:00+03:00

2025-08-04T19:41:00+03:00

2025-08-04T19:41:00+03:00

украина

киев

луганская народная республика

сергей гайдай

владимир зеленский

вооруженные силы украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 15 миллионов гривен (360 тысяч долларов), сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Марченко подозревают в причастности к коррупционной схеме при закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ. Ранее в понедельник Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщало, что по делу о коррупции при закупках дронов и РЭБ проходят шесть человек. Среди подозреваемых - экс-глава подконтрольной Киеву части ЛНР, депутат Верховной рады, начальник городской военной администрации, командир военной части Национальной гвардии Украины, бенефициарный владелец предприятия-производителя БПЛА, директор предприятия-производителя БПЛА. По данным украинского телеканала "Общественное", один из задержанных - владелец предприятия по производству дронов Владислав Марченко. "Коррупция при закупке БПЛА и средств РЭБ: еще к одному подозреваемому применена мера пресечения. Следователь судья ВАКС ... применил меру пресечения к фактическому бенефициарному владельцу предприятия – производителю БПЛА в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 миллионов гривен (360 тысяч долларов) залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. НАБУ 2 августа сообщило о задержании депутата Рады по обвинению в крупной коррупционной схеме при закупке БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для ВСУ по завышенным ценам, вместе с ним фигурантами дела стали руководители местных военных администраций и военнослужащие. По данным украинских СМИ, речь идет о депутате от партии "Слуга народа" Алексее Кузнецове. Позже издание "Украинская правда" сообщило, что среди разоблаченных лиц глава Мукачевской районной администрации, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской городской военной администрации Андрей Юрченко. На следующий день Владимир Зеленский подписал указы об увольнении с должностей Гайдая и Юрченко.

https://ria.ru/20250801/ukraina-2032920884.html

украина

киев

луганская народная республика

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