https://ria.ru/20250804/ukraina-2033342385.html

Президент Чехии допустил выживание Украины при одном условии

Президент Чехии допустил выживание Украины при одном условии - РИА Новости, 04.08.2025

Президент Чехии допустил выживание Украины при одном условии

Украине следует признать потерю территорий ради выживания, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Би-би-си. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T19:21:00+03:00

2025-08-04T19:21:00+03:00

2025-08-04T19:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украине следует признать потерю территорий ради выживания, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Би-би-си."Мы хотим, чтобы она выжила как независимое суверенное государство", — сказал он, добавив, что если за сохранение суверенитета Киеву придется заплатить потерей территорий, "пусть так и будет".По словам чешского президента, в настоящее время Украина, несмотря на поддержку Запада, не находится в том положении, при котором могла бы освободить потерянные территории "в короткие сроки и без значительных человеческих потерь".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20250804/ukraina-2033298225.html

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