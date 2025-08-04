https://ria.ru/20250804/ukraina-2033300092.html
В ЕС заморозили помощь Украине из-за Венгрии, заявил Боррель
В ЕС заморозили помощь Украине из-за Венгрии, заявил Боррель - РИА Новости, 04.08.2025
В ЕС заморозили помощь Украине из-за Венгрии, заявил Боррель
Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T16:27:00+03:00
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Помощь Евросоюза Украине в размере 6,6 миллиарда евро оказалась заморожена из-за Венгрии, заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. "С тех пор как я покинул пост, никакая новая военная помощь от ЕС Украине не поступала. Из-за Венгрии заблокированы 6,6 миллиарда евро из Европейского фонда мира. Это было концом этого инструмента. Теперь всё должно быть на двусторонней основе", - заявил он в интервью порталу EUobserver. Боррель добавил, что Венгрия также может помешать продлению санкций против России. "Если Венгрия откажется продлевать санкции, они не могут быть продлены. Мы в тупике", - отметил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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в мире, россия, украина, венгрия, жозеп боррель, сергей лавров, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
В ЕС заморозили помощь Украине из-за Венгрии, заявил Боррель
Боррель: помощь ЕС Украине в размере 6,6 млрд евро заморозили из-за Венгрии