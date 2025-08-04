https://ria.ru/20250804/ukraina-2033298225.html

"Вплоть до расправы". На Западе ужаснулись происходящему на Украине

"Вплоть до расправы". На Западе ужаснулись происходящему на Украине - РИА Новости, 04.08.2025

"Вплоть до расправы". На Западе ужаснулись происходящему на Украине

На Украине растет сопротивление силовой мобилизации и ужесточается критика в адрес властей и военного командования из-за ее варварских методов, передает... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:21:00+03:00

2025-08-04T16:21:00+03:00

2025-08-04T16:21:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. На Украине растет сопротивление силовой мобилизации и ужесточается критика в адрес властей и военного командования из-за ее варварских методов, передает Financial Times."Целая вереница видеозаписей в социальных сетях показывает, как украинских мужчин вылавливают на улицах и жестоко трамбуют в фургоны, а разгневанные местные жители пытаются отбить их у “людоловов”. <…> В то же время крепнет сопротивление мобилизации: участились случаи применения силы в отношении сотрудников территориальных центров комплектования, вплоть до расправы", — говорится в материале.По словам автора публикации, Киев "стимулирует добровольную службу", однако ВСУ регулярно бьют тревогу из-за неукомплектованности оборонительных позиций и стремительного истощения оставшихся войсковых подразделений", поэтому Украина "по-прежнему вынуждена полагаться преимущественно на призыв".Мобилизация на УкраинеЗакон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Он предписывает всем военнообязанным обновить свои данные. Для этого они должны прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее: датой "вручения" будет число, когда в документе проставили штамп о невозможности личной передачи извещения. Военнообязанные должны носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК и полиции. При этом сроки демобилизации в законе не прописаны.В Сети широко распространены видео, на которых представители украинских военкоматов затаскивают мужчин в микроавтобусы, нередко избивая и применяя силу.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250804/eltsin-2033284330.html

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