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Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР
Исполнение анитроссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:01:00+03:00
2025-08-04T15:01:00+03:00
2025-08-04T17:21:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Исполнение анитроссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо - в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом "Северных потоков", - говорится в сообщении СВР.
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В мире, Лондон, Россия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР
СВР: Великобритания хочет поручить украинцам исполнение двух терактов на море