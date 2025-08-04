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Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
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15:01 04.08.2025 (обновлено: 17:21 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/ukraina-2033280541.html
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР - РИА Новости, 04.08.2025
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР
Исполнение анитроссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T15:01:00+03:00
2025-08-04T17:21:00+03:00
в мире
лондон
россия
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Исполнение анитроссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо - в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом "Северных потоков", - говорится в сообщении СВР.
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в мире, лондон, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Лондон, Россия, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР

СВР: Великобритания хочет поручить украинцам исполнение двух терактов на море

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Здание МИД Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Исполнение анитроссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
"Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо - в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом "Северных потоков", - говорится в сообщении СВР.
Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины
22 июля, 09:46
 
В миреЛондонРоссияУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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