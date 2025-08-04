https://ria.ru/20250804/ukraina-2033280541.html

Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР

Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР - РИА Новости, 04.08.2025

Лондон поручает Киеву исполнение терактов с танкерами, сообщила СВР

Исполнение анитроссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T15:01:00+03:00

2025-08-04T15:01:00+03:00

2025-08-04T17:21:00+03:00

в мире

лондон

россия

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152849/27/1528492769_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_e45dc43a8693e245e41f9eb273abaee9.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Исполнение анитроссийских терактов с танкерами Лондон намерен поручить украинским силовикам, сообщила в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР). "Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо - в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом "Северных потоков", - говорится в сообщении СВР.

https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html

лондон

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лондон, россия, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)